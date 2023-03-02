Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un Altay Bayındır kararı belli oldu

Fenerbahçe’de takviye arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertliler etkili bir 8 numara için girişimlerini sürdürüyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, stoper ve sol bek transferi istemişti. Yönetim bu talepleri Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile karşıladı. Üç kulvarda yoluna devam eden takımda Jesus’un kaleyle ilgili kararı belli oldu.

ARDA GÜLER İDMANA ÇIKMADI

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Arda Güler çalışmaya katılmadı. Gribal enfeksiyon sebebiyle dinlendirilen genç yıldızın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batshuayi ve Luan Peres de antrenmanda yer almadı. Bu sezon yaşadığı iki ciddi sakatlığı atlatan Joao Pedro’nun Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Takım arkadaşları da formasına kavuşmak için gün sayan deneyimli golcüye büyük destek veriyor. Teknik heyet yarın yapılacak taktik antrenmandan sonra Joao Pedro’nun durumuyla ilgili kararını verecek.

KALEYE TAKVİYE İSTEMEDİ

Jesus transferde kaleci talebinde bulunmadı. Sezon başından bu yana Altay tek kaleci pozisyonunda. Portekizli teknik adam, İrfan Can Eğribayat’ı neredeyse hiç kullanmadı.

Jesus, Altay’ın kötü performansları sonrası bile kalede değişikliğe gitmedi. Bu transfer döneminde ise iyi bir kaleci takviyesi bekleniyordu. Ancak Jesus böyle bir talepte bulunmadı. Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay’ın liderliği, çalışması ve karakterinden memnun olan tecrübeli teknik adam sezonun kalanında değişikliğe gitmeyecek.

JORGE JESUS’TAN DENEYİM ÇIKIŞI

Altay’ın ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünen Jesus, bu sezon yaptığı hataların, 24 yaşındaki bir kalecinin doğal yanlışları olduğunu yönetime ifade etti. Portekizli teknik adam, kalecilerin ilerleyen yaşlarda, deneyim kazandıkça daha başarılı olduğunun da altını çizdi.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Altay Bayındır, lig ve Avrupa kupası maçlarında kaleyi korudu. Milli eldiven ligin kalan bölümlerinde ve Sevilla maçlarında da ilk 11’de yer alacak.