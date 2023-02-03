Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un planı tutmadı

Sarı-Lacivertliler, Adana deplasmanına lider Galatasaray’la aradakı 4 puanlık farkı korumak için gitti. Jorge Jesus, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Ancak Portekizli yine tartışılacak kadro tercihlerinde bulundu. Özellikle Kasımpaşa mücadelesinin yıldızlarından Arda Güler’in kulübeye çekilmesi, sosyal medyada tepki çekti. Sol bekte görev yapan Lincoln, Akintola karşısında fazlasıyla zorlanırken, son dönemin istikrarsız ismiDiego Rossi yine 11’de oynadı ve yine vasatı aşamadı. Fenerbahçe, beklendiği gibi AdanaDemirspor’un savunma arkasına sarkma girişimleri karşısında zorlandı.

Maç bitti, kırmızı gördü

Jorge Jesus, ilk hamle olarak 61’de Zajc ve Samuel’i sahaya sürdü. 78’de ise Arda ve King oyuna dahil oldu. 88’de Valencia’nın beraberlik golünün ardından ise galibiyet için Emre Mor’u sahaya atan Portekizli teknik adamın bu hamleleri galibiyet için yeterli olmadı. Jesus, hakemin birçok kararına tepki gösterdi. Son saniyelerde Zajc’a ceza sahasının hemen dışında yapılan müdahaleye Ali Palabıyık’ın ‘devam’ demesi ise tecrübeli hocayı çıldırttı. Maç bitince Palabıyık’ın yanına koşup tepki gösteren Jesus, kırmızı kart gördü.

Şut açısından 2 rekor

Adana Demirspor – Fenerbahçe karşılaşması, yüksek temposuyla futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı. Her anı nefesleri kesen kapışmanın ilk yarısında adeta şut bombardımanı yaşandı. 11 dakika uzatmanın verildiği ilk yarıda toplamda 24 şut atıldı. Bu maç, 2014-15’ten bu yana ligde ilk yarısında en fazla şut atılan mücadele olarak kayıtlara geçti.Toplamda ise ev sahibi 20 (9 isabet) ve konuk takımda 25 (5 isabet) şutla ikinci yarısı 11 dakika uzatma verilen karşılaşmayı tamamladı.Toplamda 45 şut da, bu sezonun rekoru oldu.

Rodriguez çizgilerden çıkardı

Adana Demirspor’un sezon başında Rayo Vallecano’dan kadrosuna kattığı Kevin Rodrigues, Fenerbahçe karşısında özellikle ilk yarıda kritik müdahalelere imzasını attı. 28 yaşındaki sol bekilk olarak 34’te İrfan Can’ın ve 45+5’te de Batshuayi’nin vuruşlarında iki topu da çizgiden çıkararak gollere engel oldu. Fransız oyuncu, maçın genelinde de sahanın etkili isimleri arasında yer aldı.

Samet’in duygusal maçı

Kanarya’nın Ocak ayında Adana Demirspor’dan transfer ettiği Samet Akaydın,dün akşam eski takımına karşı rakip olarak sahaya çıktı. Sezonun ilk yarısında Kanarya’nın 4- 2 kazandığı mücadelede Adana forması giyen 28 yaşındaki stoper, hatasız bir maç çıkardı. Samet, ilk yarıda bir pozisyonda sakatlandı ve eline bandaj yapılarak ikinci devrede mücadele etti. Tecrübeli savunmacı, maçın genelinde de iyi bir mücadele ortaya koydu.

Oosterwolde tribünden izledi

Devre arasında İtalya Ligi Serie B ekibi Parma’dan alınan sol bek Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe ile ilk idmanına 30 Ocak’ta çıkmıştı. Parma’da düzenli oynayarak Kanarya’ya gelen Oosterwolde’yi teknik direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor deplasmanına getirdi. Ancak Portekizli hocanın, Hollandalı oyuncuyu hazır olmadığı için riske etmek istemediği öğrenildi. Genç sol bek de, dünkü mücadeleyi tribünden takip etti.