Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un prensiydi! Formayı unuttu

Sezon başında dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus’u takımın başına getiren Fenerbahçe’de tek amaç; uzun süredir gelmeyen şampiyonluk hasretini gidermek. Tecrübeli teknik adamın İstanbul’a gelmesinden, imzayı atmasına kadar olan süreç Fenerbahçelileri bir hayli heyecanlandırdı. Sarı Lacivertli camiada büyük bir birlik havası hakimdi.

SEZONA İNANILMAZ BAŞLANGIÇ

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak maçlar tam anlamıyla büyük bir heyecan içerisinde beklendi. Maçların başlamasıyla ve gelen skorların yanı sıra sahada büyük bir mücadele örneği gösteren Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluğu için en büyük favorilerden biri olarak gösteriliyordu. Futbolcuların performansı yanı sıra Jorge Jesus’un oyun anlamında Sarı Lacivertli ekibe dokunuşu tüm futbol otoriteleri tarafından hayranlıkla izlendi.

Sürekli farklı kadrolarla, 3’lü ve 4’lü oyun tarzını sık sık değiştiren, oyuna giren isimlerin performansından en ufak bir sekte olmaması taraftarların sezon sonu için heyecanını arttırıyordu. Ancak Fenerbahçe’de işler beklendiği gibi olmadı.

DERBİLERDE HÜZÜN YAŞADI

Bu sezon Jorge Jesus ve öğrencilerinin Süper Lig’de en büyük kabusu derbi maçları oldu. Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0’lık skorla yenildi ve Galatasaray’a sahasında 3-0’lık skorla mağlup olması akıllarda soru işareti bıraktı. Spor dünyasının Jorge Jesus’un bu maçlarda sadece bir puan çıkarması tecrübeli teknik adamın taktiklerini tartışılır hale getirdi.

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve 6 milyon Euro bonservis ödenen genç sol bek Jayden Oosterwelde’nin yerine Lincol’ün kullanılmaya devam edilmesi de Jorge Jesus için akıllarda soru işareti yaratan bir durum oldu.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Jorge Jesus’un en fazla tartışma konusu olduğu konulardan biri de Arda Güler oldu. Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin geleceği olan genç futbolcunun oynama süreleri tecrübeli çalıştırıcı için hep önüne gelen gündem konularındandı. Jesus tepkilere, “Arda Güler’i korumamız lazım. Ayrıca onu en fazla oynatan hacalardan biriyim.” diyerek yanıt verdi.

BREZİLYA VE FLAMENGO İDDİALARI

Sezon başında bir yıllık sözleşmeye imza atan ve kariyeri boyunca ilk gittiği kulübe aynı uygulamayı yapan ve sürekli sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus’un geleceği de bir anlamda belirsiz hale geldi. Flamengo’da Vitor Pereira belirsizliği yaşanması ve Fenerbahçe’den önce Brezilya ekibi ile görüşmesi yeniden Jorge Jesus’un başına geçebileceği iddiaları her gün konuşuluyor. Ayrıca Jorge Jesus için iddialar bitmek bilmiyor. Brezilya Milli Takımı’nı da her demecinde çalıştırmak istediğini belirten tecrübeli teknik adam için seçenekler arasında Uluslararası arena da yer alıyor.

AYRILIK İDDİASI

Portekizli teknik adam geçtiğimiz günlerde Brzilya basınına şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Jorge Jesus bu sözlerine son noktayı koydu. Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kanalında yaptığı programda Jorge Jesus’un Türkiye’ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Paparazzo Rubro-Negro’ya konuşan Jesus, “Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum.” dedi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Jorge Jesus, tartışma yaratan bu sözlerinin ardından sonunda suskunluğunu bozdu. Portekizli çalıştırıcı, “Şu anda hepimiz tamamen Sevilla ile oynayacağımız rövanşa odaklanmış durumdayız. Böylesine kritik bir maç öncesinde böyle bir konunun gündeme gelmesi beni fazlasıyla rahatsız etti. Şu anda ne mayıs ayını ne de ayrılığı düşünüyorum. Benim tek düşüncem Fenerbahçe’de başarılı olmak. Hem Avrupa’da yola devam etmek hem de ligde şampiyon olmak için odaklandık” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE ZİRVE YARIŞI

Ezeli rakibi Galatasaray’ın 14 maçlık galibiyet rekoru da aslında Fenerbahçe’de işleri oldukça zor bir duruma düştü. Ligde puan ortalaması olarak 2.14’ü tutturan Jorge Jesus’un fikstür olarak da zorlu bir dönemde. Avrupa’da, kupada ve ligde yoluna devam eden Sarı Lacivertliler’de Jorge Jesus’un kadro yapılanması yine tartışma yaratacak cinsten.

JORGE JESUS’UN PRENSİYDİ

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, son dönemde forma şansı bulamıyor. Genç oyuncu, son olarak Ocak ayındaki Kasımpaşa maçının son dakikalarında görev almıştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bu sezon 10 lig maçında sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 265 dakika sahada kaldı. Sezon başındaki performansıyla milli takıma yükselen İsmail, Avrupa kupası maçlarında daha çok süre aldı.

Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, rövanş mücadelesinde ise kırmızı kart görmüştü.

İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 6 karşılaşmada ise 529 dakika görev yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda İsmail Yüksek’e 11’de şans vermişti. 24 yaşındaki oyuncu, 19 Ocak’ta Çaykur Rizespor’u 2-1 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

FORMAYA HASRET KALDI

Genç futbolcu, 29 Ocak’taki Kasımpaşa maçından beri formasına hasret kaldı. İsmail Yüksek, bu müsabakada 87. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna girmişti.

Hatta o dönem performansıyla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek milli takıma kadar da yükselme başarısı gösterdi. Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz da UEFA Uluslar Ligi’ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında İsmail’e şans verdi. Hatta başarılı futbolcu Lüksemburg maçında gol atma başarısını da göstermişti.

‘MİLLİ TAKIMIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK’

Portekizli teknik adam İsmail Yüksek için önemli açıklamalarda bulunmuş ve “Özellikle İsmail’in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

AEK Larnaca maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda buluanan genç futbolcu Jorge Jesus’a övgü dolu sözler söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu seneki performansım tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Jesus hocam ve ekibi ile de mental bir çalışma da yapıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum. Bu konulara mesai harcıyorum. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Her şey bizim için iyi gidiyor. Umarım sezon finalini de hep birlikte iyi yaparız.”