Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine aday belirlendi! Sürpriz iddia

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği merak ediliyor. Portekizli hoca için Flamengo iddiaları yükselirken Sarı-Lacivertlilerde de yeni isimler gündeme gelmeye başladı.

FLAMENGO’DA VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe’de farklı iki dönemde çalışan Vitor Pereira, Brezilya’daki Corinthians macerası sonrası Flamengo’nun başına geçmişti. Portekizli çalıştırıcının Flamengo ile aldığı kötü sonuçlar, son dönemde taraftar tepkilerinin daha da artmasına neden oldu.

11 Nisan’da Flamengo, yaptığı resmi açıklamada Vitor Pereira ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

FİNALLERİN KAYBEDENİ OLDU

Flamengo’da Vitor Pereira’nın görevden alınmasına neden olan gelişme, oynanan birbirinden önemli finallerde alınan başarısız sonuçlardı. Brezilya ekibi, Pereira yönetiminde çıktığı finallerde kaybeden taraf oldu.

Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo; Dünya Kulüpler Şampiyonası, Brezilya Süper Kupası, Recopa Sudamericana ve son olarak da Campeonato Carioca’da zafere ulaşamadı. Flamengo, bu 4 organizasyondan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı final etabında final şansını kaçırırken diğer 3’ünü finalde kaybetti.

Campeonato Carioca’nın finalinde ezeli rakip Fluminense’ye karşı alınan mağlubiyet, bardağı taşıran son damla oldu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Flamengo, deplasmanda aldığı 4-1’lik yenilgi ile kupayı rakibine kaptırdı.

A PLANI JESUS

Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo’nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulundu. Faria’nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo’nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus…

Faria, Vitor Pereira’nın ayrılığının resmileşmesi sonrası Flamengo’nun ilk olarak Jorge Jesus ile temasa geçeceğini belirtmişti ki Brezilyalı yöneticiler de bu yönde bir hareket sağladı.

TEMAS SAĞLANDI

Jorge Jesus, Berizlya’da bir türlü gündemden düşmüyor. Bir süre önce adı ülkenin milli takımı ile anılan tecrübeli teknik adam, bu kez Flamengo’nun radarında. Kırmızı- Siyahlılar, henüz lig başlamadan Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Yönetimin kapısını çaldığı ilk isim, Flamengo’da çalıştığı tek sezonda 4 kupayı birden kaldıran Jesus oldu.

Bu konuda Brezilya basınında iki ayrı haber yer aldı. Bunlardan birine göre Flamengo’nun ikinci başkanı Marcos Braz, Portekizli çalıştırıcının kapısını çaldı ve hemen takımın başına geçmesini istedi. Diğer habere göre ise Braz, Jesus’tan Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Flamengo’nun teknik direktörü olmasını önerdi.

FENERBAHÇE ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ

Jorge Jesus’un Flamengo’nun başına geçeceği iddiaları ve kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik, Fenerbahçe Yönetimi’ni de harekete geçirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler konusunda arayış içerisinde.

Goal Brasil’in muhabiri Raisa Simplicio, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözleşme yenileme konusunda Jorge Jesus’tan nisan ayı sonuna kadar karar vermesini istediğini belirtirken alternatif olarak görülen ismi de açıkladı.

O presidente do Fenerbahçe quer uma resposta de Jorge Jesus sobre a renovação de contrato até o final de abril. Caso JJ não fique, o Fener tem o técnico Pedro Martins, também português, no radar

— Raisa Simplicio (@simpraisa) April 12, 2023

PEDRO MARTINS SÜRPRİZİ

Raisa Simplicio’ya göre Jorge Jesus’un takımın başında kalmaması durumunda Fenerbahçe’nin radarında Pedro Martins’in yer aldığını belirtti.

Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus sonrası da Portekiz ekolünü devam ettirmeyi planlıyor.

ŞU ANDA KATAR’DA

2018-22 yılları arasında çalıştırdığı Olympiacos ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Pedro Martins, Yunan ekibiyle ağustos ayında Maccabi Haifa’ya iç sahada 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’ndan elenince görevine son verilmişti.

Portekizli çalıştırıcı, kasım ayında Katar ekibi Al-Gharafa’nın başına geçti. 18 haftada 29 puan toplayan Al-Gharafa, lider Al-Duhail’in 13 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.