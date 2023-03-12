Fenerbahçe’de kader fikstürü! Jorge Jesus tepki topladı

Fenerbahçe’de tüm gözler lig ve Avrupa’da oynanacak kader maçlarına çevrildi. 16 Mart Perşembe akşamı Sevilla ile 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Kadıköy’de karşılaşacak sarı-lacivertliler, ligde de arka arkaya kritik 90 dakikalara çıkacak.

Takım ligde bu haftayı bay geçse de gelecek hafta Alanyaspor deplasmanı, sonra da Kadıköy’de Beşiktaş derbisi olacak. Ayrıca kupada da Kayserispor mücadelesi eklenecek.

Kısacası tüm hedefler için hayati bir süreç başlayacak. Son dönemde Trabzonspor, Galatasaray ve Sevilla yenilgileriyle eleştiri alan Jorge Jesus, Brezilya basınında yayınlanan açıklamalarıyla da taraftarlardan tepki aldı. Eğer önümüzdeki süreçte kayıplar gelirse Jesus artık tamamen sorgulanacak.Öte yandan takımın bir anda 3 hedefte de sıkıntı yaşama tehlikesi belirebilir. Ancak madalyonun öbür yüzünde de sarı-lacivertliler bu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkabilir.

Avrupa, lig ve kupada bir anda daha da iddialı olma ihtimali bulunan Fenerbahçe’de camianın tekrar havaya girme durumu yaşanabilir.

Bu sebepten dolayı sarı-lacivertli son derece kritik bir dönemece giriyor. Özellikle Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla rövanşı ilk adım olacak ve takımın yol haritasına etki edecek.

Valencia yoksa sonuç da yok

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe’nin gol yükünü sırtladığı gibi puanlara ve galibiyetlere de direkt etki ediyor. Valencia’nın gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler galibiyete uzanamıyor. Son 3 aylık süreçte 3 yenilgi alan Fenerbahçe’de Ekvadorlu futbolcunun sessiz kalması bu durumu gösteriyor.

Valencia’nın ilk 11’de olmadığı Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) mağlubiyetleri gelmişti. Avrupa Ligi’nde de Sevilla deplasmanında Valencia sessiz kalınca takım 2-0’lık yenilgi aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 26 gol atan tecrübeli forvet, özellikle takımının attığı son 12 golün 8’ine etki etti.

Brezilya’da Jesus gündemi

Jorge Jesus’un son günlerde Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro’ya yaptığı iddia edilen açıklamalar ülke basınında yankı uyandırdı.

Brezilya basınında Jorge Jesus’un geri dönüş için ılımlı olduğu ve Flamengo’da yeni bir dönemin başlayabileceği iddia edildi. Ayrıca Portekiz medyasında da tecrübeli teknik adamın Brezilya’ya dönmeye yakın durduğu, Fenerbahçe’de sezon sonunda ayrılık yaşanabileceği vurgulandı.