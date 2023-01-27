Fenerbahçe’de kaleci gündemi sıcak! Tanıdık yıldız yine listede…

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Bir kalecinin transfer edilebileceği haberleri de gündeme geliyor. Özellikle genç yaşında Kanarya’nın kaptanlık pazubandını takan Altay Bayındır’ın performansı eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor.

B planı Sirigu

Sarı-Lacivertli yönetim de işi sağlama almak istediği için kaleci arayışlarına başladı. Bu doğrultuda ilk olarak Salvatore Sirigu’nun ismi anıldı. Deneyimli eldiven, sezon başında bonservisi elindeyken de Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler ciddi bir ilgi göstermedi, tecrübeli file bekçisi Napoli’nin yolunu tuttu. 36 yaşındaki kaleci, Mavi-Beyazlılar’da hiç süre alamadı ve Meret ile rekabete giremedi. Sirigu’nun, bir kez daha Fenerbahçe’ye önerildiği öne sürüldü. Önceliği Navas’a veren yönetim, b planı olarak İtalyan kaleciyi gündemine alabilir.

PSG’den ayrılmak istiyor

PSG ’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas, yine ilk tercih konumunda. Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Kosta Rikalı eldiven, yedek beklediği PSG ’den ayrılmak istiyor. Navas ’a, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr talip olsa da bu kulübü geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisi Avrupa ’da kalmayı tercih ediyor.

Muhtemel 3 takım!

Hırvat gazeteci İzak Ante Sucic, Dinamo Zagreb’in Milli kalecisi Dominik Livakovic’in geleceğiyle ilgili bir haber yaptı. Sucic, Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki file bekçisinin, Dinamo Zagreb’den ara transfer döneminde ayrılma ihtimali bulunan tek oyuncu olduğunu yazdı. Haberde, Livakovic’in muhtemel 3 adresi olduğu kaydedilerek bunların İspanyol ekibi Villarreal, İngiliz takımı Nottingham Forest ve Fenerbahçe olduğunu belirtti.

10 milyon Euro’luk madde

Hırvat kalecinin sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sucic, Dinamo’nun bu rakamın aşağısı kabul etmek istemediğini belirtti. Hırvat gazeteci, Fenerbahçe’nin uzun süredir bu rakamlarda transfer yapmadığını vurguladı. Ancak Sarı-Lacivertliler’in avantajının, Avrupa’nın büyük liglerinde bu ay sonunda transfer döneminin kapanmasına rağmen Süper Lig’de 8 Şubat’a kadar sürmesi olduğunu belirtti.

Nottingham henüz anlaşamadı

Eğer Dominik Livakovic, Avrupa’da transfer dönemi kapandığında Dinamo Zagreb’de kalmış olursa Fenerbahçe’nin pazarlıklarda eli güçlenecek. Geronimo Rulli’yi Ajax’a satan Villarreal, henüz Livakovic için teklif yapmadı. Nottingham’ın ciddi ilgi göstermesine rağmen Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.