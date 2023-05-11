Fenerbahçe’de karar verildi! Transfer bitiyor

Süper Lig’de şampiyonluk adına mücadele halinde olan Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosu adına da girişimlerde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, kadro planlaması konusunda hedeflerini belirlemiş ve harekete geçmeye hazır durumda.

RYAN KENT’E ÇİFTE TALİP

Fenerbahçe’nin, Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan İngiliz yıldızla ön anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Leeds United ile yeni sezonda Premier Lig’e dönecek olan Burnley de Ryan Kent’in peşinde. İki kulübün de 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Kent, 5 sezondur formasını giydiği İskoç ekibinin sözleşme teklifini geri çevirmiş ve ayrılık kararı almıştı.

SZALAI DAHA FAZLA DAYANAMADI

Attila Szalai, bu sezon Jorge Jesus’un vazgeçilmezi oldu. Ancak Macar stoperin, Fenerbahçe’nin oynadığı 49 resmi 47’sinde görev yapması fiziksel olarak kendisini fazlasıyla zorladı. Son dönemde performansı düşen 25 yaşındaki stoper, Giresun maçında golü yediren hatayı yaptı.

Sadece cezalı olduğu Alanya ve sakatlığı nedeniyle Sivas mücadelelerini kaçıran Attila Szalai bir türlü dinlenme imkanı bulamadı. Jesus, sezonun kalan kısa bölümünde de öğrencisinden vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

EZGJAN ALIOSKI BİR VAR BİR YOK

Sezon başında kiralanan Makedon sol bek, Jorge Jesus’un en kararsız kaldığı oyunculardan biri oldu. Alioski, ligde peş peşe 5 maçta kadroya alınmadıktan sonra Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu sonraki 5 lig karşılaşmasında ise toplam 303 dakika süre aldı. Ancak Jesus, son Giresun deplasmanında Alioski’yi bir kez daha kadroya dahil etmeyerek İstanbul’da bıraktı.

Makedon oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayı 26 resmi maçta 1421 dakika terletti, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

EĞRİBAYAT’IN OPSİYONU KULLANILIYOR

Altay Bayındır’ın bel fıtığı ameliyatı olması sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla beğeni topladı. Sarı- Lacivertliler, Göztepe’den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisinin 1.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Berke Özer’in ayrılmasının ardından Altay Bayındır’ın yanına Göztepe’den İrfan Can Eğribayat’ı kiralamıştı. Eğribayat, uzun süre kendisine şans gelmeini bekledi. 24 yaşındaki kaleci, Altay’ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla birlikte eldivenleri giydi. İrfan Can, ligde son 5 müsabakada görev yaptı, 7 gol yedi. Maç başı ortalaması 1’den fazla olmasına rağmen 24 yaşındaki file bekçisi kritik kurtarışlara imza attı. İrfan Can Eğribayat’ın performansı hem de teknik heyeti hem de yönetimi memnun etti.

Southampton da istiyor

Sarı-Lacivertliler, başarılı kalecinin 1.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. İrfan Can Eğribayat da kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istiyor. Göztepe’nin sahibi ve başkanı Rasmus Ankersen’in İngiltere’deki kulübü olan Southampton da 24 yaşındaki kaleciyi yakından takip ediyor. Premier Lig’de kalması artık çok zor olan Kırmızı- Beyazlılar’ın, Fenerbahçe’nin opsiyonu kullanmaması halinde İrfan’ın kadroya katmak istediği belirtildi.

Yusuf Dursun



