Fenerbahçe’de kiralık gönderilen Berisha ve Bruma için karar verildi

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe, kadroda da büyük bir yenilenme yaptı. Sarı – lacivertliler bir çok yeni ismi transfer ederken, bazı isimleri de kiralık olarak gönderdi.

Sarı – lacivertliler geçen sezon kadronun en önemli ismi olan, Güney Koreli Kim Min-Jae’yi Napoli 18.05 milyon Euro bedelle satarken, Allahyar, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya gibi isimleri de bonservisiyle gönderdi.

BRUMA SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASI GİTTİ

Sezon başında PSV Eindhoven’dan kiralanan Portekizli oyuncunun, performansı yeterli bulunmadığı için lisansı çıkarılmamıştı. Devre arasında 4.25 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu kullanılan 28 yaşındaki oyuncu, Braga’ya kiralık olarak gönderildi.

Portekiz ekibinde dokuz maça çıkan Bruma, üç kez gol atmayı başarırken bir kez de asist yaptı.

BERISHA DA ALMANYA’YI SALLIYOR

Fenerbahçe’nin sezon başında gönderdiği isimlerden biri de Mergim Berisha… Sezon başında Süper Lig’de bir maça çıkan ve ardından Bundesliga ekibi Augsburg’a kiralanan yıldız oyuncu, Teknik Direktör Enrico Maassen’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Son olarak Allianz Arena’da oynanan Bayern Münih karşılaşmasına iki gol atan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sekiz kez gol atarken dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

BRUMA VE BERISHA İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe’nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor. Sarı-lacivertli takımla 5 maçta 1 asist yapabilen ve Braga’ya gönderilen Bruma için Portekiz ekibi, sezon sonunda F.Bahçe’nin kapısını çalacak.

BERISHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU

Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor. F.Bahçe, PSV’den 4 milyon 250 bin Euro’ya aldığı Bruma için aynı parayı talep ediyor. Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg’a kiralık giden Berisha da geri dönmeyecek. Augsburg 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak.