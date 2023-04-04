Fenerbahçe’de kritik görüşme gerçekleştirildi: Ali Koç ve Jorge Jesus…

Derbi mağlubiyetiyle ağır yara alan ve şampiyonluk şansını zora sokan Kanarya’da büyük bir kriz çıktı. Beşiktaş’ın galibiyeti sonrasık Kadıköy’de istifa sesleri yükselmeye başladı.

Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar tekrardan başladı. Stadın her bölümünden, “Yönetim istifa” tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can’ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi.

SERİLER SONA ERDİ

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç döneminde Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı Trabzonspor 23 yıl süren yenilmezlik serisini bitirmiş, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray da 21 yıl süren seriye son vermişti. Gençlerbirliği ve Göztepe’ye karşı 21 yıl, Beşiktaş’a 15 yıl ve Sivasspor’a Kadıköy’de 7 yıldır sürdürülen yenilmezlik serisi Koç döneminde bitti. Şenol Güneş de 35 yıl sonra Fenerbahçe Stadı’nda ilk galibiyetini aldı.

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden O’Jogo’da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile ilgili bir karar almak üzere ve masada üç ihtimal bulunuyor. Ayrılık kararı alınması ise kesin değil.

Bu üç ihtimalden biri, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam etmek.

İkinci ihtimal, Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Kayserispor maçına kadar yola devam etmek ve son ihtimal ise hemen ayrılık kararı almak.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, kulüp binasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık üç saat kadar sürdü. Toplantının ardından Portekizli teknik adam kendi özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gitmek üzere kulüp binasından ayrıldı.