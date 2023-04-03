Fenerbahçe’de kritik Jorge Jesus görüşmesi! Birkaç saat içinde karar bekleniyor

Fenerbahçe’de yaşanan düşüş, teknik direktör Jorge Jesus’un geleceğini tehdit eder hale geldi. Son olarak alınan 4-2’lik Beşiktaş galibiyeti, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe kariyerini bitirme noktasına getirdi.

BÜYÜK MAÇLARDA SONUÇ ALAMADI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, büyük maçlarda sonuç almakta sıkıntı yaşayarak şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasında dezavantajlı bir duruma geriledi. İç sahada Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı ağır yenilgiler alan Sarı-Lacivertliler, deplasmanda da Trabzonspor’a kaybetmişti.

Son olarak 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında 1-0’dan geri dönüşe izin vererek alınan 4-2’lik yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

UEFA MACERASI DA BİTTİ

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın arkasında dezavantajlı bir duruma gerileyen Fenerbahçe’de umut veren hedeflerden biri UEFA Avrupa Ligi’ydi… Fakat Sarı-Lacivertliler, İspanya LaLiga’da zor günler geçiren Sevilla’ya karşı aldığı sonuçlarla kupaya son 16 turunda veda etti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Portekiz basınından Maisfutebol, Fenerbahçe Yönetimi’nin derbideki mağlubiyet sonrası Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Şu anda gerçekleşen görüşmeden çıkacak sonucun birkaç saat içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Fenerbahçe’de Jorge Jesus döneminin sözleşmesinin bitimi beklemeden sona erebileceği aktarılmakta. Maisfutebol, Jorge Jesus ile erken bir ayrılığın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu kararın önümüzdeki saatlerde sözleşme feshi ile alınabileceğini belirtiyor.

BİR İHTİMAL DE KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI

Fenerbahçe, perşembe günü Türkiye Kupası’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Yönetimi’nin birkaç saat içerisinde bu görüşmeden çıkaracağı ayrılık kararını Kayserispor maçı sonrası devreye sokabileceği de ifade ediliyor.