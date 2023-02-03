Fenerbahçe’de kurtarıcı yine Enner Valencia!

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Altay Bayındır, dün yıldızlaşan isimlerden biri oldu. 32. dakikada Younes Belhanda, Adana Demirspor’un kazandığı penaltıda topun başına geçti. Faslı yıldızın vuruşunda Altay, sağ tarafa yatmasına rağmen ortaya gelen topu ayağıyla son anda çelerek gole izin vermedi. Sarı-Lacivertliler’in kaptanı, Akintola’nın iki şutunda ve Cherif Ndiaye’nin karşı karşıya pozisyonunda kritik kurtarışlara imza attı. Ancak Altay, kendi yaptırdığı penaltıda Cherif Ndiaye’nin vuruşunda topu ağlarında gördü.

Ferdi sağdan sola geçti

Ferdi Kadıoğlu ligde son 3 maçta olduğu gibi Adana Demirspor maçına da sağ bek olarak başladı. 23 yaşındaki oyuncu, ligin en hızlılarından biri olan Onyekuru karşısında zaman zaman zorlansa da Nijeryalı rakibiyle iyi bir şekilde mücadele etti. Ancak Jorge Jesus, 61.dakikada yaptığı değişiklikle Samuel’i sahaya sürdü ve sağ beke gönderdi. Bu hamle sonrası Ferdi, orta sahanın merkezine geldi. Bu sezon daha önce bu bölgede çok az süre alan Milli futbolcu, orta sahaya dinamizm kattı.

Mert Hakan’a VAR engeli

Mert Hakan Yandaş, bu sezon sakatlıklardan çok çekti, bir türlü form yakalayamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 19. haftadaki Gaziantep maçında, ligde ilk kez 11’de şans bulmuştu. Jesus, Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında kulübede oturttuğu öğrencisini dünkü zorlu maçta yine 11’de sahaya sürdü. Başarılı oyuncu, 10. dakikada ceza sahası dışından harika bir gol atarak büyük sevinç yaşadı ama bu kısa sürdü. Ancak VAR, Mert Hakan’ın topu kontrol ederken elini kullandığı gerekçesiyle golü iptal etti. 28 yaşındaki futbolcu, dün 61 dakika sahada kaldı.

18 maç, 20 gol!

Adeta gol makinesine dönüşen Ekvadorlu yıldız, Adana Demir deplasmanında da çok kritik bir anda sahneye çıktı. Valencia, takımı 1-0 yenik durumdayken sağ kanatta aldığı topa ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla kaleci Ertaç’ı avladı. Tecrübeli forvet, ligde 18. maçında gol sayısını 20’ye yükseltti. Valencia,Gaziantep deplasmanında 90+1’de galibiyet golünü atıp, Ümraniye karşısında 89’da Glumac’a kendi kalesine attırmıştı. Dün de son anlarda golünü atan Ekvadorlu yıldız, takımına en azından 1 puan kazandırdı.