Fenerbahçe’de Lemos ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yaşanan deprem felaketinin ardından ligler bir süre ertelendi. Bu süreçte TFF’nin kararıyla transfer süresi de uzatıldı. Bu süreçte takımlarda transferler devam ediyor.

Fenerbahçe’de takviyeden daha çok ayrılıklar yaşanacak gibi duruyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Mauricio Lemos, sezonun ilk yarısında olduğu gibi ikinci bölümünde de kadroda düşünülmüyor. Samet Akaydın geldikten sonra gözden çıkartılan Gustavo Henrique ise son olarak Avrupa Ligi listesinin dışında kalmıştı. Yönetim bu ikiliyle yolları ayırmak için çözüm arayışında. Lemos’la ülkesi Uruguay’dan Penarol ilgilense de yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

SÜRPRİZ TALİP

Sürpriz bir talip Brezilya’dan çıktı. Brezilya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro oyuncu konusunda ısrarcı. Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan yıldızın bu teklife sıcak baktığı söyleniyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Brezilya ekibi arasında anlaşmada son noktaya gelindi. Henüz transfer bitmedi ancak resmi açıklamaların kısa sürede gelebileceği belirtildi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas’tan takıma katılan Uruguaylı stoper oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebildi.

TANIDIK İSİMLER

Mauricio Lemos’un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro kadrosunda Avrupa’da tanınan birçok ismi barındırıyor. Adı bir dönem ciddi şekilde temsilcilerimizle anılan Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano siyah beyazlı formayı giyiyor.