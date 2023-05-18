Fenerbahçe’de Luan Peres’in yükselişi sürüyor! 7 yıl sonra golle tanıştı

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-Lacivertliler, 11. dakikada Michy Batshuayi ile öne geçtiği maçta 58. dakikada Luan Peres’in attığı golle durumu 2-0’a getirdi. 71’de Enner Valencia ile 3-0’ı bulan ve karşılaşmadan da 3-1 ile galip ayrılan Sarı-Lacivertliler’de son haftaların dikkat çeken isimlerinden Luan Peres, yükselen formunu golle süsledi.

SİVASSPOR MAÇIYLA DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu, 15 Eylül’de Rennes deplasmanında yan direğe çarparak dizinin arka bölümünden sakatlanmıştı. Luan Peres, sonraki süreçte hiç 11’de sahaya çıkamamış ve sadece ocak ayında Kasımpaşa ile Kayserispor maçlarında toplam 9 dakika süre alabilmişti.

28 yaşındaki futbolcu 24 Nisan’daki İstanbulspor karşısında uzun bir aradan sonra kadroya girse de oynamamıştı. Bu nedenle Jorge Jesus’un Sivas deplasmanında öğrencisini 11’de sahaya sürmesi büyük sürpriz olarak değerlendirilmişti. Ancak Luan Peres, hocasının güvenini boşa çıkartmayan bir performans sergilemişti.

SOL BEKTE FARK YARATTI

Sambacı, sezon başında da zaman zaman görev yaptığı ve vasatı aşamadığı sol bekte şans bulmasına rağmen Sivasspor maçında alkış almıştı.

O karşılaşmada Brezilyalı oyuncu, girdiği 10 ikili mücadelenin 6’sını kazanmış 3 top kapıp, 2 atak uzaklaştırmıştı. 28 yaşındaki savunmacı ayrıca 4 çalım denemesinin 3’ünde başarılı olurken, bir isabetli şutunda kaleciyi geçememişti. Luan Peres, hem stoperde hem de sol bekte kadronun önemli bir parçası olabileceğini göstermişti.

PERFORMANSINI GOLLE TAÇLANDIRDI

Ligde Sivasspor deplasmanında alınan 3-1’lik galibiyet sonrası Fenerbahçe kadrosunun sol bekte değişilmez ismi haline gelen Luan Peres, başarılı performansını Trabzonspor karşısında golle süsledi.

58. dakikada Fenerbahçe atağını en geriden başlatan isim olan Luan Peres, sol kanattan hareketlendikten sonra ceza sahası içi sol çaprazda Miha Zajc’ın pasında topla buluştu ve Uğurcan Çakır’ı çaresiz bırakan vuruşuyla takımı adına farkı 2’ye çıkardı.

7 YIL SONRA GELEN GOL

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Luan Peres, kariyerinde de büyük bir hasreti gidermiş oldu. Brezilyalı oyuncu, son golünü 20 Şubat 2016’da Portuguesa’nın Bragantino ile 1-1 berabere kaldığı maçta atmıştı. O sezon 2 gol atan Luan Peres’in bir önceki golü de 16 Şubat 2016’da gelmişti. Sonrasında ise Brezilyalı oyuncu, gol anlamında uzun süreli bir sessizliğe girdi.

RB Brasil, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos, Marsilya maceralarında gol sevinci yaşayamayan Luan Peres, 18 Mayıs 2023’te Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor’a karşı gol sevinci yaşadı.