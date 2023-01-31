Fenerbahçe’de Oosterwolde ve Samet Akaydın için hoş geldin partisi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlılarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve düz koşu ile başladı. Neşeli anların yaşandığı antrenman, toplu çalışmalarla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarı Lacivertli ekipte Joao Pedro, özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayarak Adana’ya hareket edecek.

OOSTERWOLDE VE SAMET’E HOŞ GELDİN PARTİSİ

Sarı Lacivertli ekipte, idman öncesinde takıma yeni dahil olan Jayden Oosterwolde ve bir süre önce katılan Samet Akaydın için hoş geldin partisi düzenlendi. Oosterwolde ve Samet Akaydın, iki sıra halinde dizilen arkadaşlarının arasından geçerken renkli anlar yaşandı.

Öte yandan hakkında transfer söylemleri bulunan ve sakatlığının sona ermesinin ardından dün takıma dahil olan Osayi-Samuel, bugünkü idmanda yer aldı. (DHA)