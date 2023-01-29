Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin ilk maçı belli oldu! Hemen formayı giyiyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un sol bek talebi, Parma’dan Jayden Oosterwolde transferi ile karşılık buldu. Yeni transferine kavuşma heyecanını yaşayan Fenerbahçe, bir yandan da zirve yarışında hata lüksü olmayan maçta Kasımpaşa’yı ağırlamaya hazırlanıyor.

JESUS’UN PLANI HAZIR

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Ligde Galatasaray’a derbide 3-0 kaybettikten sonra eleştiri oklarını üzerine çeken Jesus’lu Kanarya, önce Gaziantep ve daha sonra da Ümraniyespor’u 2-1’lik skorlarla yenerek moral bulmuştu. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Kanarya, Kasımpaşa engelini mutlak geçmek istiyor. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Jesus da ilk dakikadan itibaren Kadıköy’de baskılı bir oyun ve farklı bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

SON 11 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Kasımpaşa’yı ağırladığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (9 galibiyet ve 2 beraberlik), bu sezon en üst ligde boy gösteren rakipleri arasında sadece Trabzonspor karşısında daha uzun bir yenilmezlik serisine (25 maç; Mart 1999’dan bu yana) sahip.

Kasımpaşa için Kanarya, ligde en fazla mağlup (31 maç) olduğu takım ve rakibini de en son Haziran 2020’de sahasında 2-0 yendi.

VALENCIA YİNE GOL PEŞİNDE

Bu sezon 15 golle Süper Lig’in en skoreri Enner Valencia, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’yı 6-0 yendikleri maçta iki kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe’nin yıldızı, Türkiye’deki lig kariyerinde sadece bir kez aynı rakibine tek sezondaki iki maçta da gol (3 gol: Ankaragücü 2020/21) atabildi.

BEN OUANNES KART CEZALISI

Konuk ekip Kasımpaşa’da son oynanan ve 3-1 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan sağ bek Ben Ouannes, bu akşam yok. Lacivert-Beyazlılar’da ayrıca Bahoken ve Hajradinovic de, kart sınırında yer alıyor. Bu iki isimden kart gören, 1 Şubat Çarşamba günü Giresunspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecek.

FENER’DE 9 OYUNCU SINIRDA

Kasımpaşa mücadelesi öncesi Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Mert Hakan, Ferdi, Crespo, Zajc, Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alıyor. Paşa’dan sonra ise ligde rakip, deplasmanda Adana Demirspor olacak.

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Joao Pedro’nun yanı sıra düz koşulara devam eden Osayi Samuel ile Joshua King’in maç kadrosunda yer almayacakları öğrenildi. Kanarya’da 4 eksik ismin yanı sıra sınırdaki oyuncuların bir hayli fazla olması da dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alan oyuncular.

Şubat ayında 4 maç

Bu 9 futbolcudan Gustavo Henrique, Paşa karşısında süre alma ihtimali en zayıf isimlerin başında geliyor. Söz konusu oyunculardan kart görenler, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler. Fener, Şubat ayı içerisinde Adana Demirspor’la birlikte ligde Konyaspor, Kayserispor (d) ve Alanyaspor’la (d) karşı karşıya gelecek.

BRUMA BRAGA’YA GİDİYOR!

Sezon başında satın alma opsiyonuyla PSV Eindhoven’dan Fenerbahçe’ye gelen Bruma, teknik direktör Jorge Jesus tarafından hem Avrupa hem de Türkiye’ye kadro listesine dahil edilmemişti. Devre arasında aniden yaklaşık 4.2 milyon Euro’ya bonservisi alınan Portekizli kanat oyuncusunun, ülkesinin önemli takımlarından Braga’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gideceği öğrenildi.

Record Gazetesi, Bruma’nın bugün Portekiz’e giderek sağlık kontrollerinden geçip, imzayı atacağını yazdı.

NAVAS’TA RAKİP NOTTINGHAM

PSG’de Gianluigi Donnarumma’nın arkasında kalan ve daha fazla oynamak isteyen kaleci Keylor Navas, Fenerbahçe’nin 1 numara adayları arasında yer alıyordu. Altay Bayındır’la yeni sözleşme henüz yapmayan Kanarya’da Navas için girişimlerin başladığı öğrenilmişti. Ancak Navas transferinde Fenerbahçe’ye, İngiltere Premier Ligi’nden rakip çıktığı öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Nottingham Forest’ın, Kosta Rikalı file bekçisine talip olduğu yazıldı. PSG’nin ise 36 yaşındaki eldiveni kiralık mı yoksa bonservisiyle mi göndereceğine henüz karar vermediği bildirildi.

İSPANYOLLARDAN EMRE BOMBASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir ismi kadrosuna katıyor. Buna göre Sarı-Lacivertliler, La Liga devi Barcelona’nın formasını giyen Emre Demir ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu için, 2 milyon Euro’luk bir bonservis bedelinin ödenmesinin beklendiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Emre’nin, hafta içerisinde İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. On numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebilen genç yıldız, Kayserispor forması giydiği dönemde 15 yaş, 9 ay, 25 gün ile Süper Lig’de forma giyen en genç oyuncu olmuştu. Emre, sezon başından beri Katalan ekibinin B Takımı Barça Atletic’de 2 maça çıkıp, 24 dakika sahada kaldı.

OOSTERWOLDE RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe dün gece geç saatlerde resmi duyuruyu yaptı.

Açıklamada, “Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir” denildi.

KADROYA GİRİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus’un isteği üzerine sol bek transferi için harekete geçen Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde’nin transferinde sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Oosterwolde’nin kulübü Parma, Sarı- Lacivertliler’le bir süredir pazarlık halindeydi. Hollandalı futbolcunun da artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve ayrılmak istemesi sonrası İtalyanlar ikna edildi. Parma, 7 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine ‘Evet’ cevabı verdi.

Hazır olduğunu söyledi

Transferle ilgi son küçük detayların da çözüme kavuştuğu öğrenilirken, 21 yaşındaki futbolcunun kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye ayak basması bekleniyor. Jesus’la da telefonla bir görüşme gerçekleştiren ve oynamaya hazır olan Oosterwolde’nin imzayı atmasının ardından gelecek hafta içi Adana Demirspor ile deplasmandaki Süper Lig karşılaşmasında kadroda yer alacağı konuşuluyor.

Yusuf Dursun