Fenerbahçe’de sakatlık şoku! İdmana çıkmadı, Kayserispor maçında olmayabilir

Futbol heyecanı deprem felaketi nedeniyle buruk da olsa geri dönerken, Fenerbahçe, 23. hafta erteleme maçında Konyaspor’u 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında fire vermedi. Lider Galatasaray’la puan farkını 6’ya indiren Jorge Jesus’un ekibi, ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

VALENCIA KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

13 (p) ve 45+6. dakikalarda Enner Valencia, 62. dakikada Lincoln Henrique, 79. dakikada da Attila Szalai’nin kaydettiği gollerle ligdeki galibiyet sayısını 15’e çıkaran Fenerbahçe, puanını 48’e yükseltti. İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Jayden Oosterwolde de çubuklu forma ile ilk resmi maçına çıktı. Galibiyete 2 golle katkı veren Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 22’ye yükseltti ve gol krallığında zirvedeki yerini korudu.

5 EKSİKLE GELEN GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı Lacivertliler’de sarı kart cezalısı Batshuayi’nin yanı sıra son antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Luan Peres, kadroda yer almadı. Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

KAYSERİSPOR MESAİSİ BAŞLADI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.

İdmanda U19 takımı oyuncuları da yer aldı. Sarı Lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.