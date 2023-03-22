Fenerbahçe’de sakatlıkların ardından gözler onun üzerinde!

Zorlu ve yoğun maç trafiği içinden geçen Fenerbahçe’de peş peşe gelen darbeye ve zorlanmaya yönelik sakatlıklar yüzünden Beşiktaş derbisi öncesi ciddi sıkıntı yaşayan futbolcu sayısı 6 oldu. Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi’den sonra son Alanya maçında sakatlanan Enner Valencia, Jayden Osterwolde, Joshua King’in Beşiktaş maçına yetişmesi mucize gözüküyor. Bu durum Fenerbahçe’de teknik heyetin canını sıkmış durumda.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Fenerbahçe’de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında teknik direktör Jesus Beşiktaş derbisi öncesinde bazı kararlar almak zorunda kaldı. Sarı-Lacivertli ekipte forvet hattında Michy Batshuayi, Enner Valeancia ve Joshua King’in sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da milli maç arası olmasına rağmen Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenmiyor.

HAZIR OL MESAJI

Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King’in sakatlıkları sonrası Jorge Jesus’tan Beşiktaş maçı için Serdar Dursun’a “Hazır ol” emri geldi.

İLK 11’E GERİ DÖNÜYOR

Son derece sıkıntılı bir sürece giren Jesus’un elinde Beşiktaş derbisi öncesinde forvet olarak sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kaldı. Portekizli teknik adamın Beşiktaş derbisine Serdar Dursun ile başlamasının çok büyük olasılık olduğu kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.

31 yaşındaki mili forvet, bu sezon oynadığı 13 lig maçında 219 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.