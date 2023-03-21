Fenerbahçe’de sakatlıkların faturası ağır oldu

Fenerbahçe, sezon başından beri peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sevilla ile oynanan ilk maçta Lincoln’ün diz bağları koptu, rövanşta ise Batshuayi’nin sol adduktor kas tendonunda yırtık oluştu. Bu kâbus, Alanyaspor mücadelesinde katlanarak devam etti. Jayden Oosterwolde ve Joshua King oyuna devam edemedi, Arao, Valencia ve Emre Mor da sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe, dün yapılan kontrollerin ardından bu oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş derbisini kaçırabilir

Buna göre Joshua King’in hamstring kasında yaralanma tespit edildi. Jayen Oosterwolde’nin ise sol ayağında aşil tendinopatisi (mikrobik olmayan iltihap) belirlendi. Her iki futbolcunun da Milli aradan sonraki ilk karşılaşma olan Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimalleri yüksek görünüyor.

Valencia’ya yeniden bakılacak

Enner Valencia, mücadelenin son bölümünde sakatlanmasına rağmen değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna devam etmişti. Ekvadorlu oyuncuda diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması bulunduğu, önümüzdeki günlerde sakatlığı ile ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi. Ancak Ekvadorlu oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Emre Mor ve Willian Arao ile ilgili ise bir bilgi vermedi.

BATSHUAYI’DEN KÖTÜ HABER

Golcü oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Bunun üzüntüsünü yaşayan Michy Batshuayi’ye bir kötü haber de ülkesinden geldi. Belçika basınında yer alan haberlere göre milli takımın başında ilk maçlarına çıkmaya hazırlanan Domenico Tedesco, 29 yaşındaki forvete planlarında yer vermiyor. Tedesco’nun, sakatlık olmasaydı da Batshuayi’yi düşünmediği ve bunu oyuncuya da ilettiği kaydedildi.