Fenerbahçe’de şaşırtan istatistik! 4’lü diziliş fark yarattı, 3’lü sistem çöktü

Fenerbahçe’de son günlerde en fazla konuşulan konuların başında sistem tartışması geliyor. Derbilerde uygulanan 3’lü savunma sistemi ve alınan başarısız sonuçların ardından daha fazla gündemde kalan sistem konusunda istatistikler de dikkat çekiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus büyük maçlarda 3’lü savunma oynatmayı tercih etse de 4’lü sistem sahaya sürüldüğünde daha başarılı sonuçlar geliyor.

Ligde son oynanan Beşiktaş derbisinde 3’lü savunma kurgusuyla 4-2 kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’a karşı 4’lü savunmaya geçti, 4-1’lik galibiyet elde etti. Bu sezon resmi maçlar özelinde de 3’lü mü yoksa 4’lü sistemin mi daha olumlu sonuçlar getirdiği istatistiklerde de göze çarptı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon resmi maçlarda 4’lü sistemde çıktığı maçlarda Jorge Jesus’un takımı 2.8’lik gol atma ortalaması yakaladı. Galibiyet ortalamasında da 2.5 puanlık bir ortalama tutturuldu. Gol yeme ortalaması da 1’in altına düştü, 0.85’e geldi.

Ama 3’lü sistemde oynanan karşılaşmalarda takım sadece 1.3’lük gol atma tutturdu. Bunun yanında 1.3’lük puan ortalaması olan takımın daha fazla gol yediği de görüldü. Takımın 3’lü sistemle yediği gol ortalaması 1.46’ya yükseldi. 3’lü savunmada rakamların düşmesindeki esas faktör büyük maçlardaki başarısız sonuçlar oldu. Derbilerde sıfır çeken, Avrupa’da da Sevilla’ya elenen Fenerbahçe, bu maçlarda hep 3’lü sistemle oynamıştı.

7 YENİLGİNİN 5’İ 3’LÜYLE

Diziliş tartışmalarının yaşandığı Fenerbahçe’de takım bu sezon tüm resmi maçlar değerlendirmeye alındığı 25 karşılaşmaya 4’lü dizilişle çıktı. Sarı-lacivertliler 15 resmi müsabakayı da 3’lü sistemle oynadı. 3’lü savunmayla çıkılan 15 resmi maçın 5’i kaybedildi. Konyaspor, Sevilla, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray yenilgilerinde takım 3’lü dizilişle sahadaydı. 4’lü sistemde Dinamo Kiev ve Giresunspor maçları kaybedildi. Fenerbahçe, 3’lü sistemde kaybettiği 5 maçta kalesinde de 12 gol gördü.

DERBİLER YAKTI

Sarı-lacivertlilerde bu sezon şampiyonluk yarışında derbi kayıpları sıkıntı yarattı. Galatasaray ve Beşiktaş’a evinde iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, ikili averaj anlamında da geriye düştü. Galatasaray’a sahasında 3-0 kaybeden Jorge Jesus’un takımı ikinci maçı oynamasa da ikili averajda şanssızlık yaşadı. Beşiktaş’ı iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe 0-0 ve 2-4’lük skorlarla ikili averajı da rakibine kaptırdı.

Trabzonspor’a da deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu kayıplarla lig yarışında ağır hasar aldı. Derbilerde toplamda 11 puan kaybedildi.