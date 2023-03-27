Fenerbahçe’de Serdar Dursun’un yüzü güldü! Beşiktaş’a bileniyor…

Fenerbahçe liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile özel maçta karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompkeksi’nde oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve genç oyuncu Bora Aydınlık kaydetti.

Mert Hakan’a uyarı

Mert Hakan Yandaş, Zenit ile oynanan karşılaşmada başarılı performansını güzel bir golle süsledi. Uzun zamandır Jorge Jesus’un 11’de forma şansı vermediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi göreve hazır olduğunu gösterdi. Mert Hakan futbol olarak sınıfı geçse de saha içindeki agresif tavırlarıyla yine tepki çekti. Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı. Jesus’un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.

Jesus performansından memnun

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından lige Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak. Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk yolundaki bu kritik virajında en önemli sıkıntı, hücum hattındaki sakatlıklar. Michy Batshuayi ve Josuha King, derbide forma giyemeyecek. Joao Pedro’nun ise formu dibe vurdu ve bir türlü toparlanamadı. Beşiktaş karşısında Valencia’nın yanında oynayacak isim konusunda ibre Serdar Dursun’a kaydı. Tecrübeli oyuncu, son Zenit mücadelesindeki performansıyla hazır olduğunu göstermişti. Jorge Jesus’un da öğrencisinin form durumundan son derece memnun olduğu kaydedildi.

3 golü bulunuyor

Serdar Dursun, Zenit maçı öncesi yapılan antrenmanlarda takım idmanının ardından bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. 31 yaşındaki forvet, Beşiktaş karşısında çok beklediği formaya sonunda kavuşmayı umuyor. Kara Kartal’ı adeta gözüne kestiren Serdar, bu maçta sergileyeceği performansla sezonun geri kalanı için de Jesus’un gözüne girip, şampiyonluk yolunda takımına destek vermenin hayalini kuruyor. Başarılı oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Austria Wien ve Slovacko karşısında gol sevinci yaşamıştı. Serdar Dursun ligde ise sadece Hatay maçında ağları sarstı.

Jin-Ho Jo, A takımla devam

Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon akademi için transfer ettiği Güney Koreli oyuncu, Zenit ile oynanan hazırlık maçında büyük beğeni toplamıştı. Bu sezon U19 takımında da çok iyi bir performans sergileyen Jin-ho Jo, Jorge Jesus’un gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki öğrencisinin gelişimine katkıda sağlamak amacıyla haftanın belli antrenmanlarında A takımla çalışmasını sağlayacak. Güney Koreli genç yeteneğin, rekabetin yoğun olduğu pozisyonunda şans bulması ise şimdilik zor.