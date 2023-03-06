Fenerbahçe’de Sevilla alarmı! Tek şansları bu maç

UEFA Avrupa Ligi’nde artık son 16 turu heyecanı başlıyor. Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile aynı grupta bulunan ve lider olarak bir üst tura yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda köklü İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart’ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda saat 23:00’de, ikinci maç ise 16 Mart’ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20:45’de oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ DEVAM ETMEK

Süper Lig’de Galatasaray’ın arkasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da UEFA Avrupa Ligi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçmişte Sevilla maçı hala akıllarda yer edinirken yine İspanyol futbolunun başarılı ekibi ile eşleşmesi Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Fenerbahçe’de hedef Sevilla’ya eleyerek geçmişte yaşadığı gibi taraftarına büyük bir sevinç yaratmak ve Avrupa’da yoluna devam etmek.

“EN İYİMİZİ DENEYECEĞİZ”

Kayserispor’u deplasmanda 2-1’lik skorla yenen Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sevilla karşılaşmalarıyla ilgili Portekizli Teknik Adam “En iyimizi deneyeceğiz. Sevilla’nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Dengeli bir maç olması için çabalayacağız. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız.” açıklamalarında bulundu.

Jorge Jesus, Sevilla maçıyla ilgili “UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla’nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSPANYOL EKİBİ DİBE VURDU

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki son 16 turu ilk maçında perşembe günü Sevilla’ya konuk olacak. Jorge Jesus her ne kadar son açıklamasında rakibin kendilerinden çok daha güçlü ve kaliteli olduğunu söylese de İspanyol ekibi dibe vurmuş durumda.

İspanya La Liga’da kötü bir sezon geçiren KırmızıBeyazlılar, önceki akşam Atletico Madrid deplasmanında tam anlamıyla dağıldı. Depay (2), Morata (2), Griezmann ve Carrasco’nun golleriyle 6-1 yenilen Sevilla, ligde son yıllardaki en ağır yenilgisini aldı. Rakitic penaltı kaçırırken, orta saha oyuncusu Pape Gueye 80. dakikada kırmızı kart gördü. Elinde Nianzou dışında stoper kalmadığı için 4’lü savunmaya geçiş yapan Sampaoli’nin bu hamlesi de defanstaki sorunlara ilaç olmadı. Orta saha oyuncusu Gudelj, stoperde çok kötü bir performans sergiledi.

BADE YETİŞEBİLİR

Valladolid’in dün Espanyol karşısında kazanmasıyla birlikte Sevilla artık sadece averajla düşme hattının dışında. Sampaoli, sakat stoperi Loic Bade’nin perşembe gününe kadar hazır hale gelmesini umuyor. Ancak ligde bu kadar sıkıntılı bir durumdayken Sevilla’nın Fenerbahçe mücadelesine ne kadar motive olacağı, tam anlamıyla soru işareti. Temsilcimiz karşısında Arjantinli teknik adamın tek güvencesi, güçlü hücum hattı olacak gibi görünüyor.

FENERBAHÇE MAÇINI HEDEF GÖSTERDİ

Liga’da Atletico Madrid’e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında 16. sırada bulunan Sevilla’da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi. Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamada, “Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok” ifadesini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL TARİHİ ANLARI ANLATTI

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi Sevilla’nın olmasıyla birlikte Akıllara 2007-2008 sezonu geldi. O dönem sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan Gökhan Gönül, tarihi maçları anlattı.

Tecrübeli futbolcunun o anları şu sözlerle anlattı:

“Baktığınız zaman o dönem Sevilla’nın kadrosu çok güçlüydü. Özellikle Kadıköy’de oynadığımız maçların hepsinde kim çıkarsa çıksın zaten yeneriz diyorduk. Hiçbir tedirginliğimiz ve korkumuz da yoktu. Sevilla’ya giderken içeride kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla gittik. Öyle bir seviyede 2-0’dan maçı çevirmek inanmayan bir grubun yapabileceği bir şey değil. Başarabileceğine inanan bir grup vardı. Maçı sonuna kadar bırakmadık. Zaten o şekilde maçı çevirdik. Şampiyonlar Ligi’nde o dönem orada hiçbir maçı kaybetmemiştik. Bir sonraki turda Chelsea’ye elendik ama ilk maçta Kadıköy’de onları da yenmiştik. İnsanın anıları canlanıyor gözünde.”

FENERBAHÇE’DE ALARM VERİLDİ

Fenerbahçe’de Sevilla maçı için hazırlıklar başlarken, bir yandan da Samandıra’da alarm verilmiş durumda. Bunun da nedeni Sevilla’nın durumu. UEFA Avrupa Ligi’nin gedikli takımlarından biri olan İspanyol ekibinin ligdeki durumu bu eşleşmeyi tamamen önemli duruma getirmiş durumda.

SEVILLA LİGDE KÖTÜ DURUMDA

İspanya LaLiga’da bu sezon işler hiç de istediği gibi gitmiyor Sevilla’nın. İspanyol ekibi 25 puanla ligde 17. sırada bulunuyor. Sampaoli ile birlikte takımda kıpırdanma olsa da ligde düşme potasının bir üstünde bulunması takımı zor durumda bırakmış durumda. Bu durumdan dolayı Sevilla’nın UEFA Avrupa Ligi’ne daha fazla ağırlık verebileceği öğrenildi. Bu sezon ligde İspanyol ekip 24 maçta sadece 6 galibiyet almayı başardı.

HEDEFİ AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan takım ünvanı olan Sevilla, Fenerbahçe maçına tamamen konsantre olmuş durumda. Böylece Sampaoli’nin hedefi temsilcimiz karşısında alacağı olumlu sonuçları lige de, takımına da yanıstmak. Bu zorlu mücadelelerde Jorge Jesus ve Sampaoli gibi iki teknisyen teknik adamın sahaya yansıtacakları oyun tarzları şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.