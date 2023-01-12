Fenerbahçe’de sıcak saatler! Ali Koç ve jesus arasında özel görüşme

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ‘a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’ne giderek Jorge Jesus’la ikili zirve gerçekleştirdi. İşte sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeler…

EN ÇOK LİMİT FENERBAHÇE’DE

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3’üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş ’ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

SAMET AKAYDIN AÇIKLANDI

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmasını uzun süredir deneyimli bir stoperle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor’un başarılı oyuncusu Samet Akaydın’ı resmen kadrosuna katarak 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 2 yılda Adana Demirspor’la büyük çıkış yakalayan ve A Milli Takım’a kadar yükselen 28 yaşındaki Samet’i, Teknik Direktör Jorge Jesus’un çok istediği ifade edildi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli bir stoper almak durumunda olan sarı-lacivertlilerde teknik patron Jesus’un Samet’e olumlu not verdiği ve deneyimli oyuncuyu listesinin başına yazdığı kaydedildi. 3.7 milyon euro bonservis ödenen Samet Akaydın, “Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe” dedi.

ALİ KOÇ SAMANDIRA’YA GİTTİ

Skorer’de yer alan habere göre; Kadıköy’deki Galatasaray mağlubiyeti ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Zaman zaman tesisleri ziyaret eden Başkan Koç derbideki hayal kırıklığı sonrası Samandıra’ya gitti. Koç’un burada sadece Jesus ile ikili bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Jesus’a duyduğu güveni tekrarlayarak destek veren Başkan Ali Koç’un, Galatasaray maçı ve bugüne kadarki süreci Portekizli hocayla değerlendirdiği belirtildi.

‘NORMAL MAÇ’ YANILGISI

Şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybederek ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler derbideki hayal kırıklığını biraz da Jesus’un, “Bu normal bir maç” görüşüne ve bunu oyunculara aktarmasına bağlıyor. Takım önceki birçok derbide kötü futbol oynasa da bir şekilde reaksiyon veriyordu. Son derbiye ise hoca takımı derbi değil normal maç psikolojisi ile hazırladı. Bunun da motivasyonun düşmesine sebep olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE’DE ÜÇLÜ ÇÖKTÜ, ÇARE DÖRTLÜ

Fenerbahçe’yi Dünya Kupası öncesinde hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarıya taşıyan üçlü sistemin rakipler tarafından çözüldüğü düşünülüyor. Birçok yetkili isim bu sistemle daha önce olumlu sonuçlar alınsa da artık son dönemde bu dizilişin takıma zarar verdiğini ifade ediyor. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus arasında gerçekleşen son toplantıda sistemle ilgili bir konunun gündeme gelip gelmediği ise bilinmiyor.

DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ

Teknik patron Jorge Jesus, Galatasaray derbisine rakibinin klasik bir 9 numara olmadan ileri uçta Barış Alper ile çıkacağını biliyordu. Buna rağmen Jesus büyük maçlarda kullandığı 3’lüden vazgeçmedi ve devamında ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı. Portekizli hocanın artık gündemine 4’lü sistemi de aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdaki genel havanın bundan sonra 4’lü ile devam edileceği yönünde olduğu kaydedildi

JESUS’TAN PAYLAŞIM

Liderliği geri almak isteyen Jorge Jesus, Instagram hesabından özel bir paylaşım yaptı. Derbide takımlarına büyük destek veren taraftarların bir videosunu paylaşan Portekizli hoca, “Eşsiz bir ortam ile bu kadar hak eden taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Hadi birinciliği ve hedeflerimizi arayalım” ifadelerini kullandı.