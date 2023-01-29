Fenerbahçe’de son dakikalarda büyük kayıp! Cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmayı 5-1 kazansa da son bölümde şanssız bir an yaşadı.

9 İSİM SINIRDAYDI

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Joao Pedro’nun yanı sıra düz koşulara devam eden Osayi Samuel ile Joshua King maç kadrosunda yer almadılar.

Kanarya’da 4 eksik ismin yanı sıra sınırdaki oyuncuların bir hayli fazla olması da dikkat çekiyordu. Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alan oyunculardı.

71’DE GİRDİ, 89’DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Miguel Crespo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus’un tercihiyle 71. dakikada oyuna dahil olan Crespo, 89. dakikada gördüğü sarı kart neticesinde cezalı duruma düştü.

ZORLU DEPLASMANDA YOK

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında kritik bir deplasmana çıkacak. 2 Şubat’ta Adana Demispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de Miguel Crespo, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.