Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti

Avrupa kupaları ve Süper Lig’de bu sezon hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuya Brezilya’dan talip çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilere bu oyuncu için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif gelmedi belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları…

AYRILIKLAR ÜST ÜSTE

Fenerbahçe’de takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda etti. Süper Lig devinin, Barcelona’dan kadrosuna dahil ettiği Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor’un yolunu tuttu.

PSV Eindhoven’dan bonservisi alınan Bruma, sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga’ya kiralandı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Mauricio Lemos’un sözleşmesi feshedildi. Uruguaylı stoper, Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı.

3 TRANSFER YAPILDI

Adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ın bonservisi 3 milyon 700 bin euro karşılığında alındı. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven’dan kiralanan Bruma’nın satın alma opsiyonunu kullandı. Serie B ekibi Parma’da dikkat çeken bir performans sergileyen Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağlandı. Hollandalı sol bek için 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

CRUZIERO, JOAO PEDRO’NUN PEŞİNDE

Portekiz basınında yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekibi Cruzeiro, yeni sezon başlamadan kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdi. Brezilya temsilcisinin bu doğrultuda gündemine Fenerbahçe’den Joao Pedro’yu aldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca Joao Pedro transferinde yapılacak görüşmelerin Cruziero için zor olabileceği kaydedildi.

15 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe’nin sezon başında Cagliari’den transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayı 15 resmi maçta giydi. Joao Pedro bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İtalyan santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek. Joao Pedro’nun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Atletico Mineiro altyapısında yetişen Joao Pedro daha sonra sırasıyla; Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril Praia ve Cagliari formaları giydi. Fenerbahçe, Joao Pedro için sezon başında 4 milyon 680 nin euro bonservis bedeli ödedi.