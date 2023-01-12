Fenerbahçe’de takımı ayağa kaldıracak strateji belirlendi! Transferde 3 bomba birden

Fenerbahçe , Süper Lig’in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray ‘a karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrası yaraları sarmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus ve yönetim, ortak yol planını belirlemiş durumda…

FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI

Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarına önceki akşam başlamıştı ancak ilk idmanda, derbide oynayan oyuncular yenileme çalışmasıyla yetinmişti. Dün yapılan antrenmanın ilk bölümü salonda geçti. Futbolcular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra tüm takım sahaya geçti.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Futbolcular, bireysel idmanlarla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar bugün yapıacak çalışmayla sürecek.

5 YILDIZLI LOGO SEVKİ

Fenerbahçe, TFF onay vermemesine rağmen Galatasaray maçında ortak alanlarda 5 yıldızlı logoyu kullanmıştı. Bu durum ezeli rakibin tepkisini çekmişti. Federasyon hukuk müşavirliği, Sarı-Lacivertliler’i sportif ekipman talimatının 16. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti.

Fenerbahçe ayrıca çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle de disiplin kuruluna sevk edildi. Derbide kırmızı kart İrfan Can Kahveci ise kural dışı hareket nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

FORVET ARKASI LINCOLN’ÜN

Jorge Jesus’un Gaziantep maçı öncesi Brezilyalı oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Lincoln’e, pazar günkü karşılaşmada forvet arkasında forma vereceğini söylediği belirtildi. Gerçek pozisyonu ‘10 numara’ olan Sambacı, şu ana kadar sol bek, sol kanat beli, sol açık ve merkez orta saha olarak görev yapmıştı.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta 1469 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 6 da asist yaptı.

EMRE MOR FORMAYA YAKIN

Diego Rossi, Galatasaray mücadelesinde ilk 11’de bulduğu şansı hiç iyi kullanamadı. Uruguaylı oyuncu, derbide takımın en etkisiz isimlerinden biriydi. İrfan Can Kahveci’nin de cezalı olması nedeniyle Gaziantep deplasmanında Emre Mor’a şans doğdu.

25 yaşındaki oyuncu ligde en son 7 Kasım’daki Sivasspor mücadelesinde 11’de görev yapmıştı. Jesus, derbide sahaya sürmediği öğrencisini pazar günkü karşılaşmada 11’de oynatmayı planlıyor. Emre Mor 22 resmi maçta 3 kez ağları sarstı, 1 golün hazırlayıcısı oldu.

SAMET AKAYDIN KONTROLDEN GEÇTİ

Adana Demirspor’dan transferinin bugün resmen açıklanması beklenen Milli stoper, dün ilk antrenmanına çıkacaktı. Ancak sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle Samet Akaydın, idmanda yer alamadı. Yapılan detaylı kontrollerde bir sıkıntıya rastlanmadığı öğrenildi.

Ara transfer döneminin bugün başlamasıyla birlikte Samet resmen Fenerbahçe’nin oyuncusu olacak. Başarılı savunmacı, ilk kez Samandıra’ya gidip hocası ve takım arkadaşlarıyla çalıştıktan sonra antrenmandaki yerini alacak.

FENERBAHÇE’DEN 3 AYAKLI STRATEJİ

Jorge Jesus ve yönetim, Galatasaray yenilgisi sonrası takımı ayağa kaldıracak stratejiyi belirledi!

1 – FUTBOLCULARA MORAL YÜKLENİYOR

Jesus, derbi biter bitmez takımı etrafına toplayıp sadece bir maç kaybettiklerini dile getirmişti. Portekizli hoca, idmanlarda da, “Nasıl onlar bizi yendiyse, biz de onları deplasmanda yenebiliriz” konuşması yapıyor. Yönetim de Samandıra’yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Jorge Jesus, haftalardır öğrencilerini derbi baskısı altına sokmamak için elinden geleni yaptı. Galatasaray maçının da diğer karşılaşmalar gibi 3 puan değerinde olduğuna vurgu yaptı. Ancak bu çabaları, sahaya yansımadı. Sarı-Lacivertli oyuncuların rakiplerine göre çok daha gergin oldukları gözlendi. Jesus, 3-0 biten derbinin hemen ardından takımına moral vermek için futbolcuları etrafına topladı, “Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç… Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Tecrübeli hoca, Gaziantep maçının provalarının başladığı idmanlarda da bol bol takımına konuşma yaptı. Jesus’un üzerinde durduğu konu, “Nasıl onlar bizi Kadıköy’de yendiyse biz de onları deplasmanda yenebiliriz. Bunu yapacak gücümüz de kalitemiz de var. Tek yapmamız gereken bu mağlubiyeti arkamızda bırakarak önümüze bakmak” ifadelerini kullandı.

Yönetimin güveni tam

Başkan Ali Koç’un derbinin hemen ardından yaptığı açıklamanın da takım üzerinde olumlu bir etki yarattığı belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi’nin oyunculara ve teknik ekibe hem moral vermek hem de onlara olan güvenlerini yinelemek için bu hafta Samandıra Tesisleri’ne bir kez daha çıkarma yapacağı öğrenildi. Hedef belli, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bir yenilgiyle tepe taklak olup zirve yarışından kopmamak…

2 – JESUS HEDEFİ GÖSTERDİ: 6’DA 6

Tecrübeli teknik adam, ligde zirveyi yeniden kapmak için öğrencilerine iddialı bir hedef belirledi. Jesus, ligde bay geçecekleri haftaya kadar oynayacakları 6 maçta da oyuncularından zafer bekliyor.

Sarı-Lacivertliler’de Jorge Jesus, ligde liderliği fazla uzun sürmeden yeniden ele geçireceklerine inanıyor. Ancak Portekizli hoca, bunu başarmaları için yola kayıpsız devam etmeleri gerektiğini öğrencilerine anlattı. Jesus’un belirlediği ilk hedef de son derece iddialı oldu! Tecrübeli teknik adam, ligde bay geçecekleri haftaya kadar çıkacakları 6 maçtan 18 puan istiyor. Fenerbahçe bu süreçte 3’ü İstanbul dışında olmak üzere 4 deplasmana gidecek. Sarı-Lacivertliler, peş peşe Gaziantepspor ve Ümraniye’ye konuk olduktan sonra Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Bay sonrası 2 zor maç

Jesus ve öğrencileri en zor sınavlarından birini sonrasında Adana Demirspor deplasmanında verecek. Kadıköy’de Konyaspor’u ağırlayıp Kayseri’ye gidecek olan Fenerbahçe, 25. haftayı bay geçecek. İşte Jesus, bu sürecin kayıpsız atlatılmasını istiyor. Sonrasında ise Kanarya’yı Alanya deplasmanı ve Beşiktaş derbisi bekliyor!

3 – NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Ara transfer dönemi bugün başlıyor. Sarı-Lacivertliler, gerekli takviyeleri hızlı bir şekilde yapmaya kararlı. İlk imza Samet Akaydın’dan gelecek. Kaleye tecrübeli bir isim arayışı devam ederken, hücum hattı için Muriel ve Morelos gündemde. Sol beke ise 21 yaş altı yabancı aranıyor.

Jesus, eksik gördüğü bölgelere takviyelerin bir an önce yapılmasını istedi. Yönetim de çalışmaları hızlandırdı. Bugün başlayacak olan ara transfer döneminde ilk imza, stoper Samet Akaydın’dan gelecek. Ardından diğer bölgelere gözler çevrilecek. Portekizli teknik adamın sürpriz bir şekilde tecrübeli kaleci talebi sonrası Keylor Navas 1 numaralı hedef haline gelmişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin, Kosta Rikalı file bekçisini sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile temasa geçtiği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler’in 36 yaşındaki kaleciyi kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Kolombiyalılara yakın takip

En çok merak edilen konu ise hücum hattına kimin alınacağı. Vincent Aboubakar için Beşiktaş’ın avantajlı olması, Sarı-Lacivertliler’i diğer isimlere yönlendirdi. Atalanta forması giyen Luis Muriel ve Glasgow Rangers’ın forveti Alfredo Morelos bir süredir zaten Fenerbahçe’nin takip ettiği oyuncular arasındaydı. İki Kolombiyalı golcünün de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

Yönetim, Muriel ve Morelos’u ocak ayında kadroya katmanın mali şartlarını araştırırken, oyuncuların temsilcileriyle de temas kurulduğu kaydedildi.

Sola genç aranıyor

Fenerbahçe’de sol bek takviyesi de gündemde. Ancak yabancı sınırı nedeniyle bu bölgeye, TFF’nin 21 yaş altı oyuncular için özel olarak açtığı 3 kişilik kontenjanın kullanılması planlanıyor. Parma forması giyen Oosterwolde, Flamengo’lu Ramon ve Valencia’da oynayan Jesus Vazquez’in adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Özellikle Flamengo altyapısından yetişen ve Jorge Jesus’un da bildiği bir oyuncu olan 21 yaşındaki Ramon, ön plana çıkan isim konumunda. Genç sol bek, Brezilya Serie A’da son sezonu da Bragantino’da kiralık olarak geçirmişti.