Fenerbahçe’de tam 7 eksik! Giresunspor kadrosu açıklandı

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Sivasspor’u mağlup eden Fenerbahçe, 33. hafta karşılaşmasında Giresunspor’la karşılaşacak.
Sarı-Lacivertliler’de zorlu maç öncesinde takımda yedi eksik bulunuyor. Fenerbahçe’de Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln, Nazım Sangare ile kart cezalıları olan Arao ve İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
Sakatlıktan dönen Valencia ve İsmail Yüksek ise forma giyebilecek.
Fenerbahçe’nin kadrosu şöyle;
Fenerbahçe’de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:
İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro.