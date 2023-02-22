Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu rest çekti! “Forma yoksa beni bırakın”

Bu sezon Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa’da hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor. Giresunspor ile içeride oynanan maça kadar ligde lider durumda bulunan ardından ezeli rakibi Galatasaray’a zirveyi kaptırdıktan sonra takibini sürdüren Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde de yürüyüşüne devam ediyor.

Gruptan lider olarak çıkarak ülke puanına da büyük katkıda bulunanan Sarı Lacivertliler, oynanacak play off maçlarının neticesine göre rakibini bekliyor.

Zorlu bir fikstüre hazırlanan Fenerbahçe’de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Takımdan ayrılacaklar, gelecekler ve sözleşme yenileme için görüşmeler tüm hızıtyla sürüyor. Devre arası transferinde Emre Demir, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwelde’yi kadrosuna katan Fenerbahçe’de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlamış durumda.

İÇ TRANSFERDE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki yıldızla yürütülen görüşmelere deprem felaketi nedeniyle ara verilmişti. Yönetimin bu hafta Altay ve Valencia’nın menajerleriyle yeniden masaya oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler ile iki oyuncu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sekteye uğramıştı. Taraflar bu hafta yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus’un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Bu teklifler oyuncu ya da kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı. Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde yarın kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe’ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

Serdar Dursun’un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Golcü futbolcunun adı önceki gün Polonya ekibi Rakow Czestochowa’yla anılmıştı.

YÖNETİCİ DE AÇIKLADI

Hatta Serdar Dursun için ciddi bir teklif hazırlığında olan Rakow’un yöneticisi transfer ilgilerini doğruladı. Vladislavs Gutkovskis’e alternatif arayan Rakow’un yöneticilerinden Wojciech Cygan, Sports Channel’da yaptığı açıklamada Serdar Dursun’a ilgi duyduklarını açıkladı.

Cygan, “Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

REST ÇEKTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakıyor. Joao Pedro’nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime “Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum” dediği öğrenildi.

FORMA ŞANSI AZALDI

Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen 31 yaşındaki forvet, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.