Fenerbahçe’de tecrübeli golcüye Rusya’dan teklif var! Tek sorun maaş

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’de maçlara bir süre ara verilmişti. Ara transfer döneminin de uzatılmasıyla takımlar kadrolarına takviye yapmak için yoğun çaba harcıyorlar.

TRANSFERDE SESSİZ KALDI

Bu transfer döneminde Süper Lig’in en sessiz takımlarından biri olan Fenerbahçe’de ise sadece Oosterwelde ve Emre Demir takıma katılmıştı. Melih Bostan ve Mauricio Lemos da takımdan ayrılan isimler oldu. Yeni transfer Emre Demir de deneyim kazanması için Samsunspor’a kiralandı.

Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray’ın transferlerinin yanında daha sessiz durumda kalan Sarı Lacivertliler’de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

FENERBAHÇE’DE PANİK TRANSFERİ OLMAYACAK

Fenerbahçe’nin ara transferde sessiz kalması sosyal medya üzerinden bir taraftar baskısı yaratırken yönetime yakın kaynaklardan “Fenerbahçe hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz. Bu dönemde de panik transfer yapmayacağız fakat kadromuza gerçekten yarar getirecek bir fırsat transferi oluşursa renklerimize bağlarız” yorumları geldi.

Bu dönemde “Kesinlikle Transfer olmayacak” demenin de “Jesus transfer istemiyor” demenin de hata olduğunu belirten sarı lacivertliler “Transferde her zaman sürpriz gelişmeler olabilir. Ancak önümüzdeki 1-2 gün için netleşen bir futbolcu ismi kesinlikle yok. Fakat bu transfer olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. Arayışlar sürüyor” diyor.

TEKLİFLER ARTIYOR

Haber Global’de yer alan habere göre; Teknik direktör Jorge Jesus’un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Bu teklifler oyuncu ya da kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı.

Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde yarın kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe’ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

SORUN MAAŞ

Ancak ilk talebi yıllık 2.5 milyon euro olan Serdar, maaş konusunda 2 milyon euro’ya kadar düştü.

Taraflar arasında bu yüzden anlaşma sağlanamadı ancak Rusya’da yarın sona erecek transfer dönemi öncesi görüşmeler devam ediyor.