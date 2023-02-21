Fenerbahçe’de transfer planı belli oldu! Jorge Jesus’tan kesin talimat

Fenerbahçe’nin ara transferde sessiz kalması sosyal medya üzerinden bir taraftar baskısı yaratırken yönetime yakın kaynaklardan “Fenerbahçe hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz. Bu dönemde de panik transfer yapmayacağız fakat kadromuza gerçekten yarar getirecek bir fırsat transferi oluşursa renklerimize bağlarız” yorumları geldi.

HER AN SÜRPRİZ GELİŞME OLABİLİR

Bu dönemde “Kesinlikle Transfer olmayacak” demenin de “Jesus transfer istemiyor” demenin de hata olduğunu belirten sarı lacivertliler “Transferde her zaman sürpriz gelişmeler olabilir. Ancak önümüzdeki 1-2 gün için netleşen bir futbolcu ismi kesinlikle yok. Fakat bu transfer olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. Arayışlar sürüyor” diyor.

ALINSA BİLE SON 16’DA OYNAYAMAYACAK

Olası yeni transferin Avrupa Ligi kadro listesi verildiği için 9 Mart-16 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 maçında forma giyemeyecek olması, iç transferde kadro eksikliğinde yararlanabilecek bir ismin bulunamaması da Fenerbahçe’nin transferde ağır kalmasına neden olmakta. Bununla beraber bazı futbolcular mercek altında.

KIŞ DÖNEMİNDE ÜÇ İSİM GELMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi ancak kulübünde yeterli şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen kaliteli bir isim olursa ciddi bir adım atacak. Bilindiği gibi sarı lacivertliler kış döneminde şimdiye dek Parma’dan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve Barcelona’dan Emre Demir’i almış; Demir’i Samsunspor’a kiralamıştı.