Fenerbahçe’de ümitler yine Arda Güler’de

Sarı-Lacivertli taraftarlar sezon başından beri Arda Güler’i sahada görmek istiyordu. Jorge Jesus ise öğrencisinin fiziken henüz yeterli seviyede olmadığını öne sürerek fazla şans vermedi. Ancak Arda, bulduğu her şansı müthiş kullandı. Deyim yerindeyse formayı söke söke aldı. 18 yaşındaki yıldız, son 3 lig maçında da 11’de sahaya çıkarak kariyerinde bir ilki başardı.

Beşiktaş derbisinde penaltı kazandıran, Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golün asistini yapan Arda Güler, İstanbulspor mücadelesinde ise 2 kez ağları sarsıp skoru 2-0’a getiren isim oldu. Ancak müthiş futbolu ve golleri, galibiyet için yeterli olmadı.

Dünya futbolunun en önemli portallarından Transfermarkt’a göre 31 Mart 2022’de Arda Güler’in piyasa değeri 2.2 milyon Euro’ydu. Harika bir sezon geçiren 18 yaşındaki oyuncunun değeri, 1 yıl sonra 11 milyon Euro’ya yükseldi. Ancak Fenerbahçe’nin bu rakama bile Arda’yı satma niyeti kesinlikle yok.

Onsuz çok zor

Fenerbahçe’nin harika çocuğu, bu akşamki Sivas deplasmanında yine takımının en önemli hücum silahı olacak. Sarı-Lacivertliler, Arda’nın dahil olmadığı hücum aksiyonlarında pozisyona girmekte zorlanıyor. Genç yetenek, müthiş ara pasları, uzaktan etkili şutları ve tehlikeli duran toplarıyla şu anda takımının ofansif etkinlik yaratma konusunda 1 numaralı ismi konumunda. Avrupa’nın devlerinin yakından takip ettiği Arda Güler, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek için elinden geleni yapmaya kararlı.