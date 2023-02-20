Fenerbahçe’de yeniden sistem değişebilir!

Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül’de Rennes ile oynanan maçta dizinin arkasından yaşadığı sakatlığı atlatsa da hazır hale gelememişti. 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde uzun bir aradan sonra ilk kez kadroya giren Luan Peres, kupadaki İstanbulspor maçında 1, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde ise 7 dakika süre bulmuştu. Jorge Jesus, önceki gün Karagümrük ile Samandıra’da oynanan hazırlık mücadelesinde öğrencisini 11’de başlattı.

Szalai’ye yaradı

Jesus, çok iyi bir performans sergilemesi ve bir sıkıntı yaşamaması üzerine 28 yaşındaki öğrencisini 90 dakika sahada tuttu. Böylece Luan, tam anlamıyla sakatlıktan dönmüş oldu. Başarılı oyuncunun dönmesi, en çok Attila Szalai’ye yarayacak. Luan’ın sakatlığı sonrası takımdaki tek sol ayaklı stoper olarak kalan Macar yıldız, tüm resmi maçlarda görev yaparak fazlasıyla yorulmuştu. Jorge Jesus artık gerektiğinde Szalai ve Luan arasında rotasyon yapabilecek. Sambacı’nın dönüşü, yeniden 3’lü savunmayı da gündeme getirebilir.

Yerliler gaza bastı

Karagümrük ile oynanan ve 4-2 kazanılan hazırlık maçı, ligde son dönemde forma bulamayan oyuncuların kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Özellikle bazı yerli isimler, bu şansı iyi kullandı. Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Emre Mor; etkili futbollarıyla Jorge Jesus’a, “Rekabette biz de varız” mesajı gönderdi. Sakatların da takıma katılmasıyla birlikte Sarı-Lacivertliler’de sezonun kalan bölümünde forma savaşının iyice kızışması bekleniyor.

Konya için kollar sıvanıyor

Fenerbahçe’nin 6 Şubat’ta Konyaspor ile Kadıköy’de oynayacağı maç, deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan bu karşılaşma için hazırlıklar bugün başlayacak. Dünü izinli geçiren Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da toplanacak. Kanarya’da sakat futbolcu bulunmuyor. Karagümrük mücadelesinde hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde’nin idmanda yer alıp almayacağı, sağlık ekibinin yapacağı kontrol sonrası netleşecek.