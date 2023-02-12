Fenerbahçe’de yıldız oyuncu için ikna süreci

Transfer sürecinin 18 Şubat’a kadar uzatılması sonrası kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNİK EKİP PORTEKİZ’DE

Sarı-Lacivertliler’de futbolculara izin veren teknik ekip, soluğu Portekiz’de aldı.

Ülkesine gidenler arasında teknik direktör Jorge Jesus’un yanı sıra operasyon direktörü Mario Branco, yardımcı antrenörler Joao de Deus, Tiago Oliveira, atletik performans antrenörü Carlos Bruno, Marcio Sampaio, Pedro Alexandre Pereira Pires Gandaio, maç analisti Gl Henrique ile video analisti Rodrigo Araujo yer alıyor.

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR

TFF’nin, lig maçlarını ertelemesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular da 3 günlük izne çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler’de deprem sebebiyle oynanmayan Konyaspor ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmaları için hazırlıklar, yarın başlayacak.

Kanarya’nın bu süreçte, geliri felaket bölgesine bağışlanması adına dostluk maçları da yapması planlanıyor.

FENERBAHÇE’YE 30 MİLYON EURO!

Fenerbahçe, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel’e ara transfer döneminde gelen teklifleri şampiyonluk mücadelesinden dolayı reddetti.

Birçok kulübün takibinde olan Ferdi için Napoli oldukça ısrarcı. Serie A ekibinin önümüzdeki aylarda 16 milyon Euro’luk bonservis önerisiyle F.Bahçe’nin kapısını çalması bekleniyor. Osayi ise İngilizler’in takibinde. Nijeryalı için Premier Lig’den gelmesi beklenen teklif 13-14 milyon Euro seviyesinde. İki oyuncunun da kariyerlerine Avrupa’da devam etmek istemeleri nedeniyle yönetimin, teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.

OOSTERWOLDE UYUM SAĞLADI

Süper Lig’in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe’de yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü.

HAKIM ZIYECH’TE İKNA SÜRECİ

Transfer döneminin 18 Şubat’a kadar uzatılmasının ardından kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de en önemli hedef, Chelsea’den Hakim Ziyech… Sarı- Lacivertliler, Ziyech’i sezon sonuna kadar kiralık olarak almak isterken, kulübünü de ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Eğer Faslı yıldız konusunda olumlu bir gelişme olmaz ise Beşiktaş’ın da ilgilendiği Karagümrük’lü Borini’ye yoğunlaşılacak.