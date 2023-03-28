Fenerbahçe’de yıldız oyuncu satılıyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe, Süper Lig’de verdiği şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisine çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de gözler, bu maç çevrilmişken yönetim de önümüzdeki sezonun planlaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

DERBİ İÇİN BUGÜN TOP BAŞI

Fenerbahçe, lige verilen milli arada geçen haftayı çalışarak geçirmiş, perşembe ise Zenit ile depremzedeler için dostluk maçı oynamıştı. Jorge Jesus sonrasında öğrencilerine 4 gün izin verdi. Cuma, cumartesi, pazar ve dünü dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisi için bugün provalara başlayacak.

Milli takımlarda bulunan 10 oyuncunun yer almayacağı antrenmanda U19 takımından futbolcuların yer alacağı öğrenildi. Milli göreve giden oyuncular ise yarından itibaren dönmeye başlayacak.

ZENIT İLE DEV İŞ BİRLİĞİ

Sarı-Lacivertliler, perşembe günü depremzedeler için dostluk maçı oynadığı Rus deviyle büyük bir ortaklık anlaşması yaptı. Buna göre futboldan, basketbola farklı alanlarda iş birliği yapılacak. İşte Fenerbahçe’nin konuyla ilgili açıklaması…

“Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek. Bu özel anlaşma çerçevesinde; her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek. Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.”

‘Genç oyuncu değişimi’

“Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak. Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.”

LINCOLN HENRIQUE AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique’nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Yapılan bildiride, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘MASON GREENWOOD’U İSTEDİLER’

İngiliz futbolcu, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında açılan davadan beraat etmişti. Manchester United, buna rağmen kadro dışı bıraktığı Greenwood’u takıma geri çağırmamıştı.

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan genç forvetle ilgili The Athletic’te yer alan habere göre ‘Türk takımları’, Greenwood’u kiralamak için çok uğraştı. Ancak Manchester United Yönetimi, oyuncuyla ilgili kulüp içinde yürütülen soruşturmanın sekteye uğramaması için teklifleri geri çevirdi.

MIGUEL CRESPO’NUN YERİNE YOUSSOUF

Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde Miguel Crespo’yu iyi bir bonservis karşılığında satmayı planlıyor. Fenerbahçe, Portekizli yıldızın yerini doldurmak için de 3 yıl sonra yeniden Zaydou Youssouf’un peşine düştü. Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun işini erkenden bitirmek istiyor.

Portekiz’in A Bola Gazetesi, önceki günkü haberinde Fenerbahçe’nin Zaydou Youssouf için harekete geçtiğini yazmıştı. Ayrıca Famalicao’nun orta saha oyuncusuyla Benfica, Porto ve Sporting’in de ilgilendiği belirtilmişti. Sarı- Lacivertliler’in 23 yaşındaki futbolcuyu, Miguel Crespo’nun yerine düşündüğü ortaya çıktı. Crespo’ya hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Avrupa’dan önemli kulüpler talip olmuştu.

Atletico istiyordu

Yönetimin, Fenerbahçe’de ikinci sezonunu geçiren Portekizli orta saha oyuncusunu bu yaz iyi bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı kaydedildi. Adı Atletico Madrid ile anılan başarılı futbolcu için Sarı-Lacivertliler’in beklentisi yaklaşık 20 milyon Euro… Yönetim, bu plan çerçevesinde şimdiden Crespo’nun yerini doldurmak için kolları sıvadı. İlk aday olarak, 3 yıl önce transferi son anda sakatlığı nedeniyle suya düşen Zaydou Youssouf belirlendi.

7 milyon Euro

Famalicao, sezon başında 23 yaşındaki futbolcu için St.Etienne’e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Portekiz ekibinin, Fransız orta saha oyuncusu için beklentisinin 7 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi. Fenerbahçe; Benfica, Porto ve Sporting’in de radarında olan Youssouf’un transferini erkenden bitirmek istiyor. Famalicao ile ilk teması, Sarı-Lacivertliler’in yetki vereceği bir menajerin yapma ihtimali yüksek. Bu görüşmenin ardından ise Selahattin Baki’nin Portekiz’e giderek süreci ilerletmesi bekleniyor.