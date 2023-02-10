Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun transferi için gözler Jorge Jesus’ta

Süper Lig’de ara transfer döneminin uzatılması sonrası Fenerbahçe Yönetimi, kadroyu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da Süper Lig’e verilen aranın uzaması nedeniyle oyuncularının maç ritmini korumak istiyor.

PLANLAR SİL BAŞTAN

Kahramanmaraş’ta birkaç saat arayla gerçekleşen iki büyük deprem, 10 şehrimizde yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye, afetzedeler için seferber olurken, ülke çapında tüm spor organizasyonları ve faaliyetleri de durduruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, bu hafta sonu oynanacak maçların 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu. Fakat TFF’den yeni açıklama geldi. Maçların 3-4 mart tarihlerinden itibaren oynanmasına karar verildi. Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu Jorge Jesus, bu nedenle antrenman programını baştan aşağı yenilemek için kolları sıvadı.

Bol bol çift kale maç

Fenerbahçe’de normal program, peş peşe maçlar oynandığı için daha çok taktik ağırlıklıydı. Ancak yeni idman takviminde fiziksel ve kondisyon temelli programların daha çok olacağı öğrenildi. Jorge Jesus, öğrencilerinin maç ritmini korumak istiyor. Bu nedenle antrenmanlarda bol bol çift kale mücadelelerin oynanacağı kaydedildi. Ayrıca U19 takımıyla da hazırlık karşılaşmaları oynanacağı belirtildi. Portekizli teknik adamın hafta sonu için takıma izin vermesi, pazartesiden itibaren ise temponun artması bekleniyor.

İDMAN ÖNCESİ ANLAMLI PANKART

Fenerbahçe, iznin ardından çalışmalara başlamak için dün Samandıra’da toplandı. Sabah yapılan antrenmanın öncesinde futbolcular, teknik ve idari heyet personeli sahanın ortasında bir araya geldi.

Sarı-Lacivertliler, Kahramanmaraş merkezli depremdenetkilenen10şehrimizedestek olmak amacıyla, “FenerbahçeSpor Kulübü; Ülkemizinbaşı sağolsun” pankartının önünde poz verdi. Ardındanhaftanınilk çalışması, moralsiz ve üzgünbir ortamda gerçekleştirildi.

TRANSFER İÇİN GÖZLER JESUS’TA

Türkiye’de ara transfer dönemi penceresi 8 Şubat’ta sona erecekti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketinin ardından pencerenin uzatılması için FIFA’dan özel talepte bulundu. Bu talebe olumlu yanıt geldi. Ara transfer dönemi 18 Şubat’a kadar devam edecek. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Yönetimi, kadroya takviye konusunu yeniden değerlendirme kararı aldı. Bunun için Jorge Jesus ile bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Portekizli hocanın öncelikleri olan stoper ve sol beke Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde takviyeleri yapılmıştı. Tecrübeli teknik adamın daha fazla skor katkısı verebileceği bir kanat oyuncusuna sıcak baktığı kaydedildi. Bu konudaki 1 numaralı aday ise Hakim Ziyech.

Ziyech, Chelsea’ye tepkili

Faslı oyuncu, birçok transfer yapan Chelsea’den ayrılmak istiyor. Ziyech, PSG’ye transferinin yanlış evrak gönderilmesi nedeniyle son anda bozulması sonrası da kulübüne ayrıca tepkili. Bu nedenle yıldız futbolcunun Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe, Chelsea’ye kiralama konusuna ikna etmeye çalışacak. Karagümrük’te bu sezon müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği Fabio Borini, transferde diğer hedef konumunda.