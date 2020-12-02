Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idmanın, taktiksel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'nin antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı.

Mbwana Samatta'nın fitness, Nazım Sangare ve Harun Tekin'in düz koşu yaptığı idmanda, tedavileri süren Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin yanı sıra, test sonuçları beklenen Enner Valencia'nın yer almadığı ifade edildi.

Sinan Gümüş'ün ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürdüğü açıklandı.

Öte yandan, Valencia ve Sinan'ın yarın takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.