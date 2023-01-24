Fenerbahçe’den Aboubakar ve Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular.

İlk olarak söze başlayan Erol Bilecik şu açıklamalarda bulundu:

“Son ana kadar mücadelenin merkezinde olacağız. Şampiyon özlemini gidermek üzere mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini kavramamız gerekiyor. Küçük bir kırılmayı geride bıraktık.”

“Tekrar keyifli bir hava yakalamaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi’nde grubu lider tamamladık. Türkiye Kupası’nda yolumuza devam ediyoruz. Ligde zirve yarışını sürdürüyoruz. 3 kulvarda da rekabetin içindeyiz. Ufak bir iniş yaşadığımız süreci geçirdik.”

‘VİCDANLARA DOKUNAN BİR HATA OLACAKTI’

“İşin üzücü tarafı hakem hataları sonucuna bakıldığı zaman son yıllarda en fazla puan kaybeden kulüplerin başında açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar bize çıkıyor. Dünkü maçta özellikle ikinci golümüz öncesinde kalkan ofsayt bayrağı ki VAR bu haksızlığın önüne geçmeseydi yine muazzam bir gönüllere, vicdanlara dokunan bir hata olacaktı.

“Bu kurguyu yapanın başına yıkarız dediler. Tam 96 gün geçmiş. GS TV’de yayınlayacağız dediler, nerede bu yayın? Sözünüzün arkasında olmak gerekiyor. Galatasaray camiasına sesleniyorum, futbolu saha içinde oynayalım.”

“Galatasaray, işine gelmeyeni hedef yapar! Böyle bir yönetim anlayışı olamaz! İstedikleri gibi at koşturamıyorlar! Gri pozisyon varsa, hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerektiğini düşünüyorlar. Ortada dengeli gidişat olunca, feryat, figan, manipülasyon.”

SELAHATTİN BAKİ: HAKEMİN BİZİ DOĞRAMASI…

Erol Bilecik’in ardından Selahattin Baki çok konuşulacak ifadelere imza attı.

İşte Fenerbahçeli yöneticinin açıklamaları şu şekilde:

“Dünkü hakemin bizi hem ince, ince hem de kalın, kalın doğraması… Maçtan sonra anti Fenerbahçelilik sayesinde isim yapan gazeteciler, hakemler bile hakkımızı verdi. Kafayı bizimle bozmuş rakibimizin yöneticisi… Burada göstermeyelim, taraftarı tahrik etmeye gerek yok. Aşağılayıcı tweet atıp, 5 dakika sonra silmek zorunda kalan bir yönetici de gördü bu gözler.”

JORGE JESUS VE ALİ KOÇ

“Jorge Jesus ve Ali Koç arasında problem olduğunu köpürtüyorlar. İkisiyle en çok görüşen kişiyim. İlk görüşmeden bugüne kadar ilişkileri çok iyi seviyede. Takım biraz tökezlesin, hemen bu dedikodular çıkıyor. İlkokuldayken de böyleydi, 47 yaşındayım hala böyle.”

ABOUBAKAR’A YANIT

“Rakibimizin bir oyuncusunu doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem. Ancak Aboubakar için Fenerbahçe’den ne başkan ne yönetici seviyesinde bir temasımız olmadı. Olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer kendisine ulaşmış olabilir.”