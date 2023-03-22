Fenerbahçe’den Beşiktaş’a cevap

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray karşılıklı açıklamalarla atışmalarda bulunmuştu. Siyah-Beyazlılar, hem ezeli rakiplerine hem de TFF’ye resmi internet sitesinden sert bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe de sosyal medya hesabından Beşiktaş’a yanıt verdi. Beşiktaş’ın yapmış olduğu açıklama şöyleydi;

VAR KAYITLARINI İVEDİLİKLE AÇIKLAYIN

Galatasaray’ın “ofsaytımsı” pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera’nın ve Fenerbahçeli Samuel’in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan’ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera’nın Konyaspor kalecisi Sehiç’i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz.

FENERBAHÇE’DEN YANIT

Sarı-Lacivertliler bu kısmı alıntılayarak, “VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF’nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 yılında oynanan bir derbi öncesi, “Türkiye’deki en önemli konulardan birisi derbiler. Taraftarların keyif aldığı, daha çok önemsediği mücadeleler. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Rekabet sahalarda, dışarıda ise dostluk olacak. Bütün başkanlar olarak bunları vurguluyoruz. Bu tür derbilerde hakem konusu öne çıkar. Yine bu maçla ilgili bir hakem konusu var. Genç bir hakem var. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Maç bittikten sonra hakem konularının gündem dışında kalmasını diliyorum. Genç hakemleri destekleyen bir başkan olarak bunları defalarca söyledim. Gelecek hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Ben maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım. Umarım hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur. Hataların olmadığı ve konuşulmadığı bir maç olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulunmuştu.