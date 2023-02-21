Fenerbahçe’den depremzedeler için hazırlık maçı

Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir programa girmeye hazırlanıyor. Deprem sonrası yardım faaliyetlerini hızla gerçekleştiren Fenerbahçe, bu yoğun programa rağmen mart ayı içerisinde bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

JORGE JESUS: FUTBOLA ODAKLANMA ZAMANI

Portekizli teknik adam, dünkü antrenmandan önce öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

Jorge Jesus, “Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BATSHUAYI’NİN YOKLUĞUNDA FORMA ONUN

Sarı-Lacivertliler, ligin 23. haftasında, 6 Şubat Pazartesi günü Konysapor’u ağırlayacaktı. Ancak 6 Şubat gecesinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yaşanınca, mücadele ertelenmişti. TFF, bu karşılaşmanın 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Fenerbaçe’de hazırlıklar başladı. Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü oyuncu bu nedenle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Yine aynı mücadelenin sonunda kırmızı kart gören Jorge Jesus da takımının başında olamayacak.

Cumartesi günkü maçta Batshuayi’nin yerine Joshua King’in oynaması bekleniyor. Norveçli ligde en son 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde 11’de görev yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden 11’de sahaya çıkmaya hazır.

Ferdi’den yakın ilgi

30 Ocak’ta Parma’dan transfer edilen Jayden Oosterwolde ise Çubuklu formayı sırtına ilk kez geçirmek için cumartesi gününü iple çekiyor. Oosterwolde, Adana Demir deplasmanına götürülse de kadroya alınmamıştı. Hollandalı sol bek, Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinde ise hasta olduğu için görev yapamamıştı. Oosterwolde, Kadıköy’de çimlere ilk adımı atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu’nun, siftahı öncesi 21 yaşındaki oyuncuyla yakında ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE’NİN ZORLU FİKSTÜRÜ

Yaşadığımız ve acılarını dindirmeye çalıştığımız deprem felaketi, Süper Lig’in de durmasına neden olmuştu. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta sonu yeniden sahaya çıkacak ve kaldığı yerden mücadelesine devam edecek. 24 Şubat’ta Kanarya’nın, Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi belli olacak. Kanarya, kura çekiminden bir gün sonra Konyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçıyla birlikte zorlu bir fikstürün içerisine girecek. Konya mesaisinin ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor’la karşı karşıya gelecek.

Sonrasında milli ara var

Mart ayında da teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri, toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak. Önümüzdeki ay içerisinde Fenerbahçe, kupadaki rakibi Kayserispor ile 4 Mart’ta bu kez ligde kozlarını paylaşacak. Avrupa mesaisinde Jesus’un takımı 9 Mart’ta ilk maçına çıktıktan sonra, ligde 25. haftayı BAY geçecek ve 16 Mart’ta Son 16 Turu’nun rövanşını oynayacak. Mart ayındaki son sınavını da Kanarya, 19 Mart’ta Alanya (d) ile oynayacak. Sonrasında da EURO 2024 eleme maçları için milli araya girilecek.

MART AYINDA HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, mart ayı içerisinde depremzedeler için bir hazırlık maçı oynayacak. Sarı-Lacivertliler, İstanbul’da oynanacak mücadelede Rus ekibi Zenit St Petersburg’u konuk edecek.

GENEL DİREKTÖR AÇIKLADI

Zenit St Petersburg’un genel direktörü Alexander Medvedev, Sport24’e yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçını doğruladı.

Yaptığı açıklamada Medvedev, “Yoluna Avrupa kupalarında devam eden, Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile 23 Mart’ta bir hazırlık maçı oynanması konusunda anlaşmaya varıldı. Ortak bir fikirdi. Türk tarafının bu maçtan elde edilen geliri depremzedelere bağışlaması konusundaki önerisini de destekledik” dedi.

İlk hareketin kimden geldiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Medvedev, “Daha depremden önce Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma ihtimalini konuşmuştuk” ifadelerini kullandı.

MARIO BRANCO’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın operasyon direktörü Mario Branco da konuya ilişkin Rus basınına konuştu.

Sport24’e açıklamalarda bulunan Branco, “Mart ayındaki milli aranın programına henüz karar vermedik. Bu nedenle hiçbir şey kesin olarak bilinmiyor” dedi.