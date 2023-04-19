Fenerbahçe’den dış sahada 8 maçlık seri

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kanarya, aldığı bu 3 puanla dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Fenerbahçe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı.

Joao Pedro, 7,5 ay sonra golle tanıştı

Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. 46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya’nın gollerinde pay sahibi oldu. 31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.