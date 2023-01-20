Süper Lig ‘in 19. haftasında Hatayspor’u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray , 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe ‘nin 4 puan önünde liderliğini sürdürürken PFDK’dan gelen haberle sarsılmıştı. Antalyaspor maçı öncesi 100 bin TL para cezası alan Aslan’da birçok blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GALATASARAY A.Ş.’nin, 13.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN 102, 103, 124, 401, 402, 428, DOĞU TRİBÜN 110, 111, 112, 113, 115, 210, 413, 414, 415, 416, GÜNEY TRİBÜN 117, 118, 119, 120, 121, 217, 422, 423, KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 406, 407, 408, 409 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”

Fenerbahçe’den Dursun Özbek’e yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu kararlar sonrası PFDK’yı çok sert bir dille eleştirdi. Başkan Özbek’in Fenerbahçe ile ilgili de konuşması sonrası Sarı Lacivertli ekipten yanıt gecikmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman ‘kulüplerinin önüne geçen’ Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların “ana odağı” Fenerbahçe, “ana hedefi” ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda “bu ligi bitirtmeyiz” tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz.”