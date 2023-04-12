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12 Nisan 2023
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a çağrı: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımı takip eden basın mensupları ile iftar yemeğinde buluştu. Yemeğe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da katıldı. İkili iftar sonrası yapılan sohbette çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erden Timur’un çok konuşulan ve dikkat çeken sözlerinin satırbaşları şunlardı:

“Canlı yayında tartışma talebi bizce doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir.”

FENERBAHÇE’DEN YANIT

Bu açıklamalar gündemde bir hayli yankı uyandırırken Fenerbahçe sosyal medya hesabından da Erden Timur’a yanıt geldi.

Sarı Lacivertliler’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: “Tehditler Devreye Alındı!”

Yalan: Fenerbahçe’nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: “2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak.”

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!

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