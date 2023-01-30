Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı!

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Zorlu lig öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya, taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncunun satışını planlarken, Galatasaray’ın transfer etmek istediği oyuncu için devreye girdi. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar..

Ara transfer dönemi devam ederken Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çalışmaları tam gaz devam ediyor.

OSAYI İÇİN TALİH KUŞU!

Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı sağ beki Osayi-Samuel için Premier Lig’den teklif var. 25 yaşındaki oyuncu için İngiliz basınına göre Crystal Palace devreye girdi ve 12 milyon Euro’yu gözden çıkardı. F.Bahçe’nin 2020-21 sezonunun devre arasında QPR’dan 500 bin Euro’ya aldığı futbolcu, sarı lacivertli forma ile 89 maçta görev aldı. C.Palace yetkililerinin bonuslarla toplamda 12 milyon Euro’ya ulaşan bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor.

BRUMA’DA BEKLENEN OLDU

Fenerbahçe’de forma bulma şansı oldukça az olan Bruma, Portekiz’in Braga takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle; Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

VALENCİA’NIN KARİYER GECESİ!

Fenerbahçe’de şüphesiz akşama damga vuran isim Enner Valencia oldu. Ekvadorlu yıldız; 37, 39, 52 ve 69. dakikalarda attığı toplam 4 gol ile müthiş bir akşam yaşadı. Enner Valencia, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada golcü oyuncu, “Dün, eşim ve çocuklarımla hiçbir maçta 4 gol atamadığımdan konuştuk. Bugün 4 gol attım. Bugün eve gidip hemen ‘Bir maçta hiç 5 gol atmadım’ diyeceğim ki 5 gol atabileyim” ifadelerini kullandı.

TRANSFER YARIŞI BAŞLADI

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip de milli futbolcu için transfer yarışı içine girdi.

MERT İÇİN F.BAHÇE’DE DEVREDE

Galatasaray savunmanın sağında ve stoperde oynayabilen Mert Müldür için bir süredir girişimlerde bulunuyordu. Ancak devreye Fenerbahçe’nin de girdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Osayi-Samuel’i satması durumunda İtalyan ekibi Sassuolo’ya yüksek bir teklifte bulunmayı planladığı ifade ediliyor.

FENER OSAYİ’NİN SATIŞINI BEKLİYOR

Ancak sarı-lacivertli kulübün bunun için zamana karşı yarıştığı da ifade ediliyor. Takvim’in haberine göre; Osayi Samuel’e yurt dışından teklifler gelse de bu tekliflerin miktarının ne olduğu tam olarak bilinmiyor.

İŞTE MERT İÇİN İSTENEN RAKAM

Bu arada Mert Müldür için Sassuolo’nun istediği rakam ortaya çıktı. Kulübün 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği de iddialar arasında. Mert Müldür 2019 yılında Rapid Wien takımından Sassuolo’ya 4.7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncunun Sassuolo ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mert Müldür A Milli Takım formasını 18 kez giydi. 1 kez de fileleri sarsmayı başarabildi. Süper Lig’de bu sezon geçerli olan 8+3 yerli kuralı nedeniyle iki büyük kulüp de bu transferi bitirmeyi arzuluyor…