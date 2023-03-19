Fenerbahçe’den hakem kararlarına tepki! Alanya maçının devre arasında sert açıklama…

UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda eden ve Süper Lig’e dönen Fenerbahçe 26. hafta karşılaşmasında Alanyaspor’a konuk oldu. İlk yarıda birçok tartışmalı tartışmalı pozisyonun olduğu maçın devre arasında Sarı-Lacivertliler’den sert bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

“SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!”