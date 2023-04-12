Fenerbahçe’den hakemlere büyük isyan

Sarı-Lacivertliler, 2 Şubat’ta oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demir maçından sonra hakem kararlarına ateş püskürmüş, peş peşe sert açıklamalar gelmişti. Fenerbahçe, önceki gün Karagümrük’ü 2-1 mağlup etse de yine hakem yönetimine karşı isyan vardı. Abdülkadir Bitigen, 4. dakikada Arao’nun golünü Samet’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Karagümrük’ün golünden önce kaleci Batuhan Şen’in eliyle topu yere bıraktıktan sonra yeniden ele alması es geçildi. İkinci yarıda ise Enner Valencia’nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona hem de Bitigen hem de VAR ‘devam’ dedi. Sarı-Lacivertliler, 2 Şubat’ta oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demir maçından sonra hakem kararlarına ateş püskürmüş, peş peşe sert açıklamalar gelmişti. Fenerbahçe, önceki gün Karagümrük’ü 2-1 mağlup etse de yine hakem yönetimine karşı isyan vardı. Abdülkadir Bitigen, 4. dakikada Arao’nun golünü Samet’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Karagümrük’ün golünden önce kaleci Batuhan Şen’in eliyle topu yere bıraktıktan sonra yeniden ele alması es geçildi. İkinci yarıda ise Enner Valencia’nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona hem de Bitigen hem de VAR ‘devam’ dedi.

‘Umarım bir daha konuşmam’

Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertliler isyan bayrağını açtı. Jorge Jesus, “Arao’nun golü neden iptal edildi? Valencia’nın penaltısı neden verilmedi? Bunları anlamadım. İptal edilen golü yine izledim, kararı yine anlamadım. Bu faulse, hepsine faul verecekler. Hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum ve umarım bir daha konuşmama gerek kalmaz” dedi.

‘Kabul edilemez noktadayız’

Ardından yönetici Selahattin Baki, bu sezon 3. kez Fenerbahçe’nin hakemler vasıtasıyla şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldığını belirterek, “Bu artık kabul edilemez noktaya gelmiştir. Günlerdir Lale Orta, MHK diyorlar. ‘Bu hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak’ algısı… Bundan sadece hakemlerin haberi yok herhalde” sözleriyle ateş püskürdü. Ayrıca Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından, “Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! Ama sonucu Fenerbahçe belirledi” paylaşımı yapıldı.