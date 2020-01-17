Fenerbahçe’den istifa eden Damien Comolli’den flaş açıklamalar: ‘Bir sene önce istifa etmiştim…’

Fenerbahçe’de istifası ile gündeme damga vuran Damien Comolli, açtığı andan itibaren tartışma yaratan ve belki de ayrılık sürecini hızlandıran Twitter hesabından bir veda açıklaması yayınladı. Açıklamada Comolli, 25 Şubat 2019’da istifa ettiğini ve 12 ay olan ihbar süresi boyunca görevine devam ettiğini açıkladı. İşte gündeme damga vuran açıklama:

“Değerli büyük Fenerbahçe ailesi. Dün, Fenerbahçe ile sözleşmemi sona erdirdim. Aslında bu kararımı Şubat 2019’da resmen Başkan’a yazılı olarak iletmiştim ve kontratımda yazdığı üzere 25 Şubat 2019’dan itibaren 12 aylık ihbar süresince hizmet vermeye devam ettim.

Bu süreç içinde Başkan’a birçok defa görevi bırakmayı teklif ettim ama başarılı olamadım. Yine bu süreçte devasa finansal kısıtlamalar içinde olabilecek en rekabetçi takımı oluşturmak için görevime tam anlamıyla bağlı kaldım aynı zamanda kulübümüz Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun ihtiyacı olan ve mevcut durumu değiştirebilecek yeni kulüp yönetim sistemi ve finansal model üzerine uzun vadeli projeler üzerinde çalışmaktaydım.

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Başkan’a kulüpten 25 Şubat 2020 yerine dün ayrılmama izin verdiği için teşekkür etmek isterim.

Daha önemlisi, takıma ve bana yöneltilen tüm haksız eleştirilere rağmen -yakın gelecekte hepsinin yanlış olduğu ortaya çıkacak- Fenerbahçe taraftarının inanılmaz tutkusuna hayran kaldım ve kalmaktayım.

Bu harika ve biricik yapı için, Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum.

En içten dileklerimle…”