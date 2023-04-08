Fenerbahçe’den Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Hocanın şartı belli oldu

Süper Lig’de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı Kayserispor galibiyetiyle kendine geldi. Sarı-Lacivertliler’de Jorge Jesus’un geleceği adına da önemli gelişmeler yaşanıyor.

HAZIRLIKLAR HEMEN BAŞLADI

Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u yenen Kanarya’da Jorge Jesus, takımına izin vermedi. Süper Lig’de önümüzdeki pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak.

Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla start verdi. Bu arada Karagümrük, Pirlo önderliğinde 2023 yılında (4 galibiyet ve 6 beraberlik) ligde yenilgi yüzü görmedi.

SAKATLARDA SON DURUM

Fenerbahçe’nin futbol takımında sakatlıkları devam eden oyunculardan Jayden Oosterwolde’nin durumunun çok daha iyiye gittiği ve yakında yeniden sahalara döneceği öğrenildi.

Sevilla ile Kadıköy’de oynanan karşılaşmanın henüz başında sakatlık yaşayan Michy Batshuayi’nin ise geri dönüşü için 2 hafta daha gerekli olduğu bildirildi.

SERDAR PES ETMİYOR

Yaklaşık 7 ay sonra ilk 11’deki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan ve 1 golünün yanı sıra 2 de asist yapan tecrübeli forvet, “Hocamız pivot santraforu pek tercih etmiyor. Pes edersen, kendine zarar verirsin” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertli formayla geçen sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösteren Serdar Dursun, Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle birlikte adeta unutulmuştu. Süper Lig’de sadece 1 kez, 22 Ağustos 2022’de Kadıköy’de 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçında 11’de oynayan Serdar, yaklaşık 7 ay sonra 11’deki ilk sınavına önceki gün Türkiye Kupası’nda 4-1 kazanılan Kayserispor mücadelesinde çıktı. Tecrübeli forvet, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

‘Kendime güveniyorum…’

Bu sezon toplamda sadece 15 maçta oynayabilen 31 yaşındaki oyuncu, forma savaşına devam edeceğini belirtirken, hocası Jesus’a da sitem etti. Deneyimli futbolcu, “Toplam 5 santraforuz ve hocamız pivot santraforu pek tercih etmiyor. Ben kendime güveniyorum. Pes edersen, kendine zarar verirsin. Hocam bana inşallah daha fazla şans verir” dedi.

ARTIK TEPKİ YOK, RİCA EDİYOR!

Kanarya’da Jorge Jesus, taraftarların oyunculara ya da yönetime yönelik tepkilerine, daha önce sert karşılık vermişti. Özellikle Rennes karşılaşmasında Jesus, kaleci Altay’ın ıslıklanması sonrası, “Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiştir. Böyle ortamda bulunmak istemem” demişti.

Kupa maçında Arao’yada benzer tepkiler vardı. Ancak bu kez Portekizli hoca, “Taraftarlardan ricam var, camia olarak birlik olalım. Takım içinde bölünme yaratmayalım” yorumunu yaptı.

JESUS’A 2 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş derbisi sonrası Jorge Jesus’la yola devam kararı alan ve kupada yarı finale kalan Fenerbahçe’de, Portekizli teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Jesus’un bu konuya son derece olumlu baktığı konuşuluyor.

Süper Lig’de Beşiktaş’a Kadıköy’de 4-2 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası ortam gerilmiş ve teknik direktör Jorge Jesus’la yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Başkan Ali Koç, Jesus ile bir araya gelerek, Portekizli hocayla yola devam kararı almıştı. Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u yenerek yarı finale kalan Sarı-Lacivertliler’de Başkan Koç’un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus’a, “2 yıl daha beraber çalışalım. Eğer isterseniz, Mayıs ayında görüşelim” dediği öğrenildi.

Hoca garanti istiyor

Deneyimli teknik adamın bu teklife sıcak baktığı, kalması halinde bütçe ve yetkileri konusunda garanti isteyeceği bilgisine ulaşıldı. Kayserispor karşılaşması sonrası Jesus’un, takımını da “Kupada hedefimiz final ve şampiyonluk olacak. Ligde de daha bu iş bitmedi. Galatasaray kalan maçlarında puan kayıpları yaşayacaktır. Siz elinizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya devam edin” dediği öğrenildi.

Yusuf Dursun



