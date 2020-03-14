Fenerbahçe’den kabus gibi ilkler ve istatistikler…

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor’a konuk oldu. Sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe üretmekten oldukça uzak bir görüntü çizdi ve Kanarya’nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Fenerbahçeli oyuncular maç boyunca 10 şut çekti ancak hiç isabet bulamadı. Bunun yanında 602 isabetli pas yapan sarı-lacivertliler yüzde 71’lik oranla topa hakim oldu ancak bu kadar dominant bir oyuna rağmen rakip ceza sahasında yalnızca 18 kez topla buluşabildi.

Rakibi Konyaspor’un 67’de 10, 76’da da 9 kişi kalmasının ardından rakip kaleye yüklenen ve gol arayan Fenerbahçeli oyuncular sonuç almaktan oldukça uzaktı. Fenerbahçe’nin galibiyet hasreti sürerken Kanarya, 12. haftadan sonra bir ilki yaşadı.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Ligin 12. haftasında 9 Kasım 2019’da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, o tarihten bu yana çıktığı tüm lig maçlarında rakip ağları havalandırmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 12. haftadan sonra ilk kez bir lig maçında gol bulamadı.

Kâbus gibi ilkler!

2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez bir lig maçında ilk devrede şut dahi atamayan Fenerbahçe, maçı 10 şutla tamamladı ancak isabet bulamadı. Sarı-lacivertliler isabetsiz bitirdiği maçta da tatsız bir ilk yaşadı. Fenerbahçe, 22 Ekim 2017’de oynanan Galatasaray maçından bu yana ilk kez bir maçta isabetli şut kaydedemedi.