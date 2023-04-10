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10 Nisan 2023
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Fenerbahçe’den Karagümrük maçı sonrası flaş paylaşım!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı Lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe’ye galibiyet golleri 51. dakikada Miha Zajc, 78. dakikada Attila Szalai’den gelirken; ev sahibinin tek golünü 24. dakikada Ozdoev kaydetti.

Mücadeleye Abdülkadir Bitigen’in ve VAR’ın devreye girip girmediği pozisyonlar büyük tartışma konusu yarattı. Fenerbahçe cephesinden özellikle 63. dakikada Enner Valencia’nın yerde kaldığı pozisyonda penaltının es geçildiği ifade edildi. Bunun üzerine Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki’den maç sonu oldukça açıklamalar gelirken, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus da kararlara sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Açıklamaların yanı sıra Fenerbahçe Kulübü’nün sosyal medya hesabından da plaş bir paylaşımda bulunuldu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda pozisyonun video hali aktarılmış olup. “Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! AMA SONUCU FENERBAHÇE BELİRLEDİ!” ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

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