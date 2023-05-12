Fenerbahçe’den keyifsiz idman

Fenerbahçe, Giresunspor beraberliğinin ardından 3 günü dinlenerek geçirdi. Yönetimin talimatı sonrası futbolcular, şehir dışı ve yurt dışındaki rezervasyonlarını iptal edip tatillerini İstanbul’da değerlendirmek zorunda kaldı. Haftaya perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor maçının hazırlıkları, moralsiz bir şekilde başladı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Altay ve Lincoln katılmadı. Jesus’un öğrencileriyle çalışma öncesi bir konuşma yaptıktan sonra taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirildiği öğrenildi.