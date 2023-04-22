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22 Nisan 2023
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Fenerbahçe’den, MHK’nın flaş kararına tepki

Alaturka Online
Alaturka Online

Akşam saatlerinde Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) çarpıcı bir açıklama geldi. MHK bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe de resmi hesaplarından bu karara yönelik bir açıklama yaptı. 

İşte Sarı-Lacivertliler’in açıklaması:

“Merkez Hakem Kurulu’nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının;

ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve ‘ofsaytımsı’ tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, ‘ofsaytımsı’ örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.”

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